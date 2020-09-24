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Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии

08:45 24.09.2020
Игорь Додон
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения, а его знание является преимуществом для граждан республики.  

Как пишет РИА Новости, об этом Додон заявил на сессии Генассамблеи ООН.

"Практически каждый гражданин Молдавии свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, - и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире", - заявил Додон на русском языке.

Он добавил также, что руководство республики прилагает все усилия для того, чтобы сохранить взаимоуважение людей разных национальностей и вероисповедания.

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".

Темы: Молдавия, Организация объединенных наций (ООН)
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