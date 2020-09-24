Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом 24 сентября сообщил глава Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад.

Заявку в Нобелевский комитет 10 сентября направил писатель, главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков.

В этом году на премию претендует рекордное число соискателей - 278 политиков, общественных деятелей, включая Эдварда Сноудена и главу Католической церкви папу римского Франциска, а также организаций, сообщает ТАСС. В списке претендентов также Трамп, Тихановская и Навальный.

Нобелевский комитет объявляет лауреата премии мира в середине октября.