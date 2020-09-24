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Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:46 24.09.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом 24 сентября сообщил глава Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад.

Заявку в Нобелевский комитет 10 сентября направил писатель, главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков.

В этом году на премию претендует рекордное число соискателей - 278 политиков, общественных деятелей, включая Эдварда Сноудена и главу Католической церкви папу римского Франциска, а также организаций, сообщает ТАСС. В списке претендентов также Трамп, Тихановская и Навальный.

Нобелевский комитет объявляет лауреата премии мира в середине октября.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 13:43
Гость: верно

И премировать полетом на Марс в одну сторону.
24.09.2020, 13:32
Гость: stalker

Совсем недавно на Нобелевскую премию мира был выдвинут американский президент Д. Трамп. Теперь очередь дошла до ВВП. Это как в поговорке о том, что каждый кулик свое болото хвалит. Ха. Болото и есть. Им бы обоим больше подошла Шнобелевская премия 2020 года, лауреатами которой они, кстати, были названы.
24.09.2020, 13:28
Гость: Пусть

куда угодно, только подальше.
24.09.2020, 13:22
Гость: Однако

очень своевременное предложение! Всех Он чем-то награждает, а Сам в стороне! Ну и все расходы на нобельку за счёт Швеции, экономия! Недавно Его на Шнобелевскую премию выдвигали вместе с Трампом, и тут они парой пойдут, молодцы! Верной дорожкой плывёте, товарищи!
24.09.2020, 13:20
Гость: Скептик

Почему не пройдет?
"За рекордное обнищание граждан" - вполне...
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