Россия предложит Перу самолет на замену украинских Ан-178

09:39

Россия готова предложить Перу ряд военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Как пишет агентство, ранее МВД Перу заключило контракт на закупку украинских самолетов Ан-178 для национальной полиции. Поставка должна была быть осуществлена в 2021 году. Однако на текущий момент самолет готов только на 40%. Украинская сторона столкнулась с нехваткой деталей, так как для самолета нет российских комплектующих.

При заключении контракта украинская сторона заявляла, что трудностей с российскими комплектующими не будет за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами.

"Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим МВД Перу приостановило действие контракта и начало рассматривать вопрос о приобретении самолета в других странх, в том числе и в России.

Российская сторона, в свою очередь, предложила Перу приобрести как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112.

Ближнемагистральный грузовой турбореактивный самолет Ан-178, разработанный на основе пассажирского самолета Ан-158, призван сменить на мировом рынке Ан-12. Проектирование Ан-178 началось в 2010-м, первый полет самолет совершил в 2015-м. При сопоставимой с Ан-12 грузоподъемностью у новой машины увеличены максимальная крейсерская скорость и дальность полета.

До 2014 года российские предприятия поставляли для Ан-178 около трети комплектующих, в частности стойки шасси, вспомогательную силовую установку, а также элементы авионики, гидравлики и управления.