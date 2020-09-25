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Россия предложит Перу самолет на замену украинских Ан-178

09:39 25.09.2020
Фото с сайта wikipedia.org

Россия готова предложить Перу ряд военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Как пишет агентство, ранее МВД Перу заключило контракт на закупку украинских самолетов Ан-178 для национальной полиции. Поставка должна была быть осуществлена в 2021 году. Однако на текущий момент самолет готов только на 40%. Украинская сторона столкнулась с нехваткой деталей, так как для самолета нет российских комплектующих.

При заключении контракта украинская сторона заявляла, что трудностей с российскими комплектующими не будет за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами.

"Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", - сказал собеседник агентства. 

В связи с этим МВД Перу приостановило действие контракта и начало рассматривать вопрос о приобретении самолета в других странх, в том числе и в России. 

Российская сторона, в свою очередь, предложила Перу приобрести как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112.

Ближнемагистральный грузовой турбореактивный самолет Ан-178, разработанный на основе пассажирского самолета Ан-158, призван сменить на мировом рынке Ан-12. Проектирование Ан-178 началось в 2010-м, первый полет самолет совершил в 2015-м. При сопоставимой с Ан-12 грузоподъемностью у новой машины увеличены максимальная крейсерская скорость и дальность полета.

До 2014 года российские предприятия поставляли для Ан-178 около трети комплектующих, в частности стойки шасси, вспомогательную силовую установку, а также элементы авионики, гидравлики и управления.

Темы: Россия, Перу, Авиастроение, Авиация
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 18:57
Гость: из киева

"Нас рассорили" - это сейчас так называется неспровоцированная вооруженная агрессия против страны, с которой имеется Договор о дружбе и сотрудничестве?
25.09.2020, 18:49
Гость: неназванный источник

изрядно слукавил, вероятно, поэтому и предпочел остаться неназванным.
У Антонова нет ни малейших проблем с выполнением перуанского заказа, он исполняется по план-графику. В работе несколько предсерийных машин, прототип 01 изготовлен в августе, сейчас модернизируется под современные требования, т.к. проектировался с 10-го года, взлетел в 15-ом. По плану должен полететь в начале следующего года, на нем будет проводиться сертификация типа. Все последующие будут изготавливаться сразу в модернизированном варианте. Перуанский - 06. Поставка по плану в конце следующего года, к этому моменту сертификация должна быть завершена.
Вся АНовская линейка (Ан-148, Ан-158, Ан-178) переведена на западные комплектующие (в основном американские), на что потребовалось 5 лет. И сейчас начато их серийное производство: в цехах серийного завода Антонова (есть еще опытный при КБ) на разных стадиях готовности находятся три самолета Ан-148 и 10 Ан-158 (данные двухнедельной давности).
Проблема с Ан-178 возникла не у антоновцев, а в Перу. Там оппозиция в парламенте инициировала коррупционный скандал, обвиняет МВД в закупке несерийного самолета без сертификации, на котором перуанские летчики никогда не летали. И это правда! Как и то, что изначально была договоренность, что к моменту поставки тип будет серийным, будет сертифицирован, а перуанские пилоты и техники пройдут обучение в Киеве.
25.09.2020, 17:28
Гость: Как всегда.

У соседа свинья сдохла, во радость! А у самих: "..ил-112 и летал, и испытывается дальше.." О да! Один-единственный полёт полтора года назад, закончившийся, слава Богу, лишь инцидентом - это серьёзно, главное "в тренде".
Товарищ майор, не позорьтесь! Что наши, что соседские потуги - это конвульсии двух догнивающих кусков одного когда-то здорового и сильного организма. И какая теперь разница, кто раньше окончательно сдохнет. Столько вреда, сколько сделали нашей авиации за последнюю четверть века эти эффективные, даже иезуиты не придумали бы. Прокатитесь в Воронеж, прежде, чем нести ахинею...
25.09.2020, 16:48
Гость: Евгений В

Мне очень насмешило Ваше "Нас рассорили". Великую Россию кто-то "рассорил" со своей маленькой окраинной вотчиной. Кто же это мог сделать, где сидит этот человек?
25.09.2020, 15:37
Гость: не смешите

Россия сама не может строить самолеты без иностранных комплектующих,а таже отсутствия конструкторов.Вот менеджеров-болтологов полно. Американцы и японцы отказали в поставке композитных материалов для самолета МС-21.
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