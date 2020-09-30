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Тихановская объявила о формировании теневого правительства

15:17 30.09.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство. Об этом сообщил ее Telegram-канал «Пул первой».

«Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного белорусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович», - говорится в сообщении.

Комментируя первые два назначения «кабмина», лидер оппозиции напомнила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Действующий президент больше не справляется с поставленными перед ним задачами, а в стране постепенно углубляется экономический кризис, подчеркнула она.

На вопрос журналистов, войдут ли в команду члены Координационного совета оппозиции, пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина ответила: «Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Многие посчитали результат фальсифицированным, после чего в стране начались протесты.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 22:55
Гость: У вас на уровне плинтуса мораль

В 90-е годы 75% московских школьниц мечтали стать проститутками.Тогда согласно этого опроса они либо осуществили мечту подзароботали деньжат и вышли замуж ,либо вышли замуж и отрываются по барделям,а их мужья и отцы на форуме учат как правильно жить других.
30.09.2020, 22:39
Гость: Снурр

Так 80% или 70%, две большие разницы ?
Принципиально - НИКАКОЙ.
Разница только для вас,чтобы врать и отрабатывать пиндо-доллары :)
30.09.2020, 22:39
Гость: д. советник

Заметил , что с Горбачева вожди работать не хотят , а хотят только реформировать. Последний кто был обеспокоен выполнением бюджета и плана был всеми любимый Леонид Ильич. Жлобью дай что-то реформировать.
30.09.2020, 22:24
Гость: тётя Соня-"не"

"Честные" выборы будут считаться недействительными до тех пор, пока не "выберут" в доску прозападного мальчиша-плохиша.
30.09.2020, 22:13
Гость: тётя Соня-slammer

Таки этому, бороздящему улицы Минска хороводу, нужна пастушка с теневой ориентацией?
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