Тихановская объявила о формировании теневого правительства

15:17

Стоп-кадр с видео в YouTube

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство. Об этом сообщил ее Telegram-канал «Пул первой».

«Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного белорусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович», - говорится в сообщении.

Комментируя первые два назначения «кабмина», лидер оппозиции напомнила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Действующий президент больше не справляется с поставленными перед ним задачами, а в стране постепенно углубляется экономический кризис, подчеркнула она.

На вопрос журналистов, войдут ли в команду члены Координационного совета оппозиции, пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина ответила: «Мы работаем вместе с КС. Согласованно. Для единой цели».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Многие посчитали результат фальсифицированным, после чего в стране начались протесты.