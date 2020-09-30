Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Карабахе

20:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ранеными военнослужащими заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Баку является полный и немедленный вывод вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха.

«Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе», — приводит слова Алиева РБК.

В разговоре с военнослужащими Алиев заявил, что ранее Азербайджан придерживался линии мирных переговоров только потому, что надеялся на возможность урегулирования конфликта мирным путем. «Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — подчеркнул он.