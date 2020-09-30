]]>
]]>
Главная В мире Новости

Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Карабахе

20:31 30.09.2020
Фото из соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ранеными военнослужащими заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Баку является полный и немедленный вывод вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха.

«Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе», — приводит слова Алиева РБК.

В разговоре с военнослужащими Алиев заявил, что ранее Азербайджан придерживался линии мирных переговоров только потому, что надеялся на возможность урегулирования конфликта мирным путем. «Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — подчеркнул он.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2020, 22:53
Гость: мечты,мечты

Это выступление обращено во внутрь страны. Отец Ильхама ,Гейдар, а до него Эльчибей,тоже грозились. Воевали два года и ,,вернули ,, , армянам и Карабах , и 6 1/2 районов. Будем посмотреть удастся ли герою ночных клубов Станбула задуманое турками.
30.09.2020, 22:30
Гость: Чукча

Однако, рамсы попутал! А Россия тут при каких делах тобой упомянута??
Воюют Азербайджан и Армения. Это их вопрос. Или Нагорный Карабах вступил в состав Русского Мира?! Пыл умерь и географически подготовься.
30.09.2020, 22:27
Гость: Алексей

Уверен что азербайджанцы снова сядут в лужу, армяне их сделают и опять замочив штаны первые будут просить о перемирии.
30.09.2020, 22:20
Гость: Поправка к тексту

Против России как раз, армяне. Они свою нынешнюю власть избрали под лозунгом :"Россия-оккупант!"
30.09.2020, 22:08
Гость: Адинцов

Президент Азербайджана не в положении ставить какие либо условия. Он, послушав турков развязал военные действия и уже потерял более семисот бойцов. Наступательные действия связаны с большими потерями, в то время как Оборона своей земли дело правое, а защитники мотивированы и будут стоять до конца. В конечном итоге надо дать противникам навоеваться и только тогда они, в основном, азербайджанцы, успокоятся. Всем тем, кто идёт против России, надо понимать, что они всегда проигрывает.
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации