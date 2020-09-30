«Самые грязные в истории»: в США прошли первые предвыборные теледебаты

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Не пожавшие друг другу руки в начале встречи из-за пандемии коронавируса Байден и Трамп обрушились друг на друга с обвинениями

Журналисты называют ночные предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом самыми грязными в истории США.

Как известно, 3 ноября в США пройдут президентские выборы. А накануне состоялись первые предвыборные теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые вылились в ожесточенную перепалку между кандидатами. Не пожавшие друг другу руки в начале встречи из-за пандемии коронавируса политики обрушились друг на друга с обвинениями.

В частности, Байден назвал Трампа "худшим президентом в истории США", "клоуном", "лжецом", "щенком Путина" и обвинил его в разжигании расистских настроений. Трамп, в свою очередь, постоянно перебивал Байдена, усомнился в его умственных способностях и назвал работу сына Байдена в Украине проявлением коррупции, пишет сайт DW.

Особо ожесточенный обмен ударами последовал в разговоре о пандемии коронавируса. Байден обвинил Трампа в том, что он долгие месяцы недооценивал вирус, что привело к большому количеству жертв. Трамп возразил, что, будь президентом Байден, счет жертв шел бы на миллионы, а экономика страны была бы разрушена.

В то же время Трамп вновь уклонился от прямого ответа на вопрос, признает ли он результаты выборов в случае своего проигрыша. Ранее он сделал это 23 сентября.

"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", - заявил тогда Трамп, комментируя практику голосования по почте, в которой он видит инструмент для фальсификаций. Байден заявил, что собирается признать любые результаты голосования.

Журналистам предсказуемо не понравилось поведение Трампа, сообщает The Bell Оно сделало дебаты «грязными и недостойными», отметил ведущий CNN. Трамп постоянно прерывал ответы Байдена своими репликами, вступал в полемику с ведущим (журналистом про-трамповского Fox News).

«Дебаты ясно показали всю степень презрения, которое эти два человека, соперничающие за самый могущественный пост в мире, питают друг к другу», пишет Bloomberg. NYT назвала дебаты «уродливой рукопашной», в которой кандидаты «выразили едкое презрение друг к другу на уровне, невиданном в американской политике». Журналист Эдвард Люс сказал Financial Times, что после просмотра дебатов «нам всем нужно принять душ».

Самой острой темой дебатов стало слабое место Трампа — борьба с COVID-19. Трамп и Байден обвинили друг друга в отсутствии реальных планов по борьбе с коронавирусом. Байден обвинял Трампа в разрушении системы медицинского страхования, созданной Бараком Обамой (при котором сам Байден был вице-президентом), чем лишил миллионы американцев доступной медицинской помощи.

Трампу пришлось отвечать и на обвинения в уклонении от уплаты налогов, о чем ранее писала The New York Times. Президент заявил, что платит «миллионные налоги» и пообещал в скором времени представить декларацию.

Оба кандидата были вынуждены отбиваться от обвинений в связи с Россией. Байден называл Трампа щенком Путина и обвинил в том, что Трамп «даже ничего не сказал» Путину после новости о том, что Россия назначила награду за убийство американских солдат в Афганистане. В ответ Трамп спросил его, правда ли сын Байдена получил $3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Первые проведенные после дебатов опросы показывают, что Байден выиграл. В опросе фирмы SSRS, проведенном по заказу CNN, 60% респондентов отдали победу Байдену и только 28% — Трампу. Зрители канала CBS, хоть и с меньшим отрывом, тоже проголосовали за Байдена — 48% против 41%.

От того, кто выиграет выборы 3 ноября, во многом будет зависеть дальнейшая динамика рубля, уверены аналитики.

Сетевой аналитик Игорь Айзенберг тоже остался крайне недовольным тем, как прошли первые дебаты претендентов:

Можно было бы сказать, что еще одна американская традиция, а по сути, еще один устоявшийся традиционный институт демократического процесса, превращен действующим президентом в посмешище.

Но на самом деле это не смешно, а грустно и стыдно, когда так выглядит страна, которую еще четыре года назад принято было считать лидером свободного мира.

Из примечательного:

- Трамп отказался взять обязательство не объявлять себя победителем выборов до окончания подсчета голосов;

- заявил, что будет требовать не учитывать бюллетени, полученные по почте после 3 ноября,

- объявил, что демократы напечатали 80 миллионов бюллетеней и посылают по два бюллетеня каждому своему стороннику;

- заявил, что он ожидает от Верховного Суда «решения по бюллетеням»;

- отказался взять обязательство призвать своих сторонников к спокойствию и тишине после выборов, вместо этого призвав ультраправую группировку Proud boys быть наготове;

- отказался в ответ на трижды повторенное предложение модератора осудить белых националистов и сторонников «белой силы»;

- в ответ на вопрос модератора, чем Трамп, заявляющий, что построил «самую великую экономику в мире», может объяснить, что в последние три года администрации Обамы-Байдена было создано на полтора миллиона рабочих мест больше, чем в первые три года администрации Трампа-Пенса, Трамп заявил, что Байден виноват в самом медленном в истории восстановлении экономики после рецессии;

- в ответ на дважды повторенный вопрос модератора, отказался подтвердить, что в 2016 и 2017 годах платил подоходный налог в размере $750.

Несколько раз, когда Трамп, видимо, делал вдох, чтобы затем разразиться следующим монологом, Байден очень удачно, глядя в камеру, а не на соперника или модератора, обращался непосредственно к американцам. Идеей этих его обращений была та же простая идея, которую во время дебатов с тогдашним президентом Картером высказал кандидат в президенты Рональд Рейган. Стали ли вы жить лучше сегодня, чем жили 4 года назад? Стала ли ваша жизнь безопаснее? Каким вы видите свое собственное будущее и будущее ваших детей? Байден призвал граждан голосовать – по почте, досрочно на участке, в день выборов на участке, голосовать и решать судьбу страны, которая находится сейчас в их руках.

Практически единодушное мнение всех комментаторов после дебатов состоит в том, что это были наихудшие дебаты в истории президентских выборов. Практически дебатов не было. Трамп их просто сорвал. Единодушное мнение состоит также в том, что Трамп своим поведением и тем, что он говорил, вряд ли смог привлечь голоса хоть какого-то количества колеблющихся избирателей на свою сторону.

Вероятно, его сторонники в восторге от брутального поведения своего кумира. Но его сторонники, хотя их и много, десятки миллионов, находятся в меньшинстве, и только их голосами выиграть выборы невозможно...»