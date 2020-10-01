ЕС ввел санкции против ответственных за строительство Крымского моста

19:52

Евросоюз внес в санкционный список двух человек и четыре компании из России, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

Так, персональные санкции введены против Александра Ганова, гендиректора компании «Гранд Сервис Экспресс», поезда которой ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, а также в отношении заместителя директора компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Что касается юридических лиц, то в список были включены: ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», АО «Ленпромтранспроект» и Крымская первая страховая компания.

Им как участникам проекта железнодорожного моста через Керчь вменяется содействие в «консолидации незаконно аннексированного Крымского полуострова в РФ».

В июне Евросоюз продлил еще на год ограничения, введенные в отношении Москвы из-за Крыма. ЕС и ряд других стран ввели антироссийские санкции после присоединения полуострова к России в 2014 году и событий на юго-востоке Украины.