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ЕС ввел санкции против ответственных за строительство Крымского моста

19:52 1.10.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Евросоюз внес в санкционный список двух человек и четыре компании из России, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

Так, персональные санкции введены против Александра Ганова, гендиректора компании «Гранд Сервис Экспресс», поезда которой ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, а также в отношении заместителя директора компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Что касается юридических лиц, то в список были включены: ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», АО «Ленпромтранспроект» и Крымская первая страховая компания.

Им как участникам проекта железнодорожного моста через Керчь вменяется содействие в «консолидации незаконно аннексированного Крымского полуострова в РФ».

В июне Евросоюз продлил еще на год ограничения, введенные в отношении Москвы из-за Крыма. ЕС и ряд других стран ввели антироссийские санкции после присоединения полуострова к России в 2014 году и событий на юго-востоке Украины.

Темы: Крым, Строительство и ремонт, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 00:19
Гость: Белая Русь

Похоже ЕС бесится с того, что деньги были вложены в инфраструктуру внутри России, а не выведены в европейские офшоры ))
02.10.2020, 00:12
Гость: Имеют право

Нечего русским патриотам по заграницам ездить. Кто-то камней с неба хотел? Это пока вишневые косточки.
01.10.2020, 23:42
Гость: gvozd

тут Важно другое.
вы слышали Какие либо санкции против тех кто Сжигал Русских людей заживо в одессе?
а против тех кто Каждый День стрляет по городам на донбассе?
я тоже нет... а вот те кто Построил Мост - получили санкции европейских Социалистов-сатанистов.
западный Кагал уже в полный рост переходит в фазу Фашизма.
01.10.2020, 22:06
Гость: да-да

Спасибо Западу за санкции. Иначе нам русским никак не одолеть Ротенбергов и Михельсонов.
01.10.2020, 22:02
Гость: капкан захлопывается. космополиты в панике.

Похоже Запад всерьез наехал на на сырьевую олигархию либерал-космополитов. Ротенебергу не позавидуешь, это вам не отжимать собственность у русских. Здесь и ваш басманный суд и ваша либеральная национальность не помогут.
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