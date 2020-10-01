Сын премьер-министра Армении Пашиняна отправился воевать в Нагорный Карабах

15:29

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился воевать в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказала его мать Анна Акопян.

«Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"», - цитирует слова Акопян «Sputnik Армения».

Сообщается, что в настоящее время Ашот Пашинян уже находится в зоне боевых действий, но пока в мобилизационном резерве (не принимал участие в боях).

«Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», - сказала Акопян.

Напомним, ранее премьер-министр Армении обратился к нации и заявил, что «авторитарный режим Алиева» вновь объявил войну всему армянскому народу.