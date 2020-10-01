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Сын премьер-министра Армении Пашиняна отправился воевать в Нагорный Карабах

15:29 1.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился воевать в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказала его мать Анна Акопян.

«Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"», - цитирует слова Акопян «Sputnik Армения».

Сообщается, что в настоящее время Ашот Пашинян уже находится в зоне боевых действий, но пока в мобилизационном резерве (не принимал участие в боях).

«Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», - сказала Акопян.

Напомним, ранее премьер-министр Армении обратился к нации и заявил, что «авторитарный режим Алиева» вновь объявил войну всему армянскому народу.

Темы: Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 23:06
Гость: Caustic Canadienne

Эх, девушка, Вам бы с историей поближе познакомиться.
Во-первых, у армянцев в их языке нету слова "карабах" (гарабаг), но есть слова "Арцах" и "Сюник". Слова же "Азербайджан", "Мазандеран" и прч. находились в топографических пределах Персидского царства (читай Книгу Царей таджикского гастарбайтера Фирдоуси).
Стало быть, хайястане воюют свою землю, последний оплот, остававшийся за ними во время вторжения туда Кёпурлу Абдулла паши (не путать с Пашинянцем).
Что-то вроде того. За точность поручиться не могу. Знания мои доинтернетные, да и не претендую я на лавры Ицхака Натановича Водяного.
01.10.2020, 20:51
Гость: www

Так сам поддерживаи своих, а не лезь поддерживать тех, кто потом доброго слова не скажет.
01.10.2020, 19:00
Гость: Мастер

Миллион беженцев - это вместе с азербайджанцами, которые проживали на территории Армении до конфликта и с жителями 7 оккупированных районов Азербайджана и с азербайджанцами из Карабаха. Русские и многие представители других народов уехали из Азербайджана после распада СССР и краха его экономики. В основном в 90-е годы по экономическим причинам и не только в Россию. Список стран куда на ПМЖ перебрались бывшие жители Советского Азербайджана просто огромен. Это и вся Западная Европа, США и Канада, Восточные страны и многие республики бывшего союза. Азербайджан всегда был многонациональной республикой, в которой дружно проживали и проживают представители многих народов и вероисповеданий. Количество школ с преподаванием на русском языке превосходит количество таких школ в других странах Закавказья и всей Средней Азии вместе взятых. Функционируют филиалы МГУ и первого меда им. Сеченова, Славянский университет. Вся информация есть в интернете.
01.10.2020, 18:35
Гость: В СССР всем армянам хватало земли

Поэтому что-то здесь не то. НЕ ВЕРЮ!
01.10.2020, 18:31
Гость: Совет

Паши, Нян, а не воюй. Будешь счастливым отцом.
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