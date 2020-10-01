Путин, Трамп и Макрон выпустили заявление по ситуации в Карабахе

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Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон потребовали немедленно прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Совместное заявление президентов - сопредседателей Минской группы ОБСЕ опубликовала пресс-служба Кремля.

Они "самым решительным образом" осудили эскалацию насилия и выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию.

По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.

Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.