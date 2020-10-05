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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты

19:31 5.10.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Число жителей планеты с коронавирусом может в 20 раз превышать количество реально установленных диагнозов с данным вирусом. Таким образом, в общей сложности носителями COVID-19 сейчас считается около 10% жителей Земли.

Об этом на спецсессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил глава службы ЧС ВОЗ Майкл Райан.

«Наши текущие наилучшие оценки говорят, что около 10% мирового населения могло быть заражено этим вирусом», — цитирует его агентство Bloomberg. При этом он пояснил, что приводит еще не самые пессимистичные оценки.

Как отметили в ВОЗ, «подавляющее большинство людей на Земле остаются в опасности», эпидемия будет развиваться, но существуют инструменты для подавления передачи инфекции другим людям и спасения жизней. По словам Райана, дальнейшее развитие ситуации в области борьбы с COVID-19 будет зависеть от того, как человечество будет использовать имеющиеся инструменты.

По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября 2020 года, в мире коронавирус диагностирован у 35 238 623 жителей.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 22:29
Гость: Сердечник

вот так нас захватят инопланетяне, в виде вируса...
05.10.2020, 21:09
Гость: нетолерантный

лично я , чем дальше, тем больше СОМНЕВАЮСЬ в том, что этот самый короновирус вообще существует, а не является непонятной болячкой типа СПИДА... про который ЧЕСТНЫЕ врачи прямо говорят, что СПИД это есть последствия применения к человеку препаратов "против СПИДА", которые именно и убивают имунную систему тех, кого ими "лечат"... Не так ли и тут -берём очередной клон гриппа,... объявляем его ""АХ, какой страшный балэзн, однака... Ах, какой смэртэлный... Ах, дарагой... пакупай мой лэкарства... Ах, какой харошый лэкарства... Ах дарагой, ат всэго тэбя вылэчыт." И особенно, если вспомнить, что рынок лекарств выгодней наркоторговли, а СОВЕСТИ ни нонешние чиновники, ни производители "лекарств" не имеют в принцыпе
05.10.2020, 20:43
Гость: д. советник

В рубится не могу почему боятся что бы не выработался иммунитет естественным путём? Бабки или сокращение население через вакцину.
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