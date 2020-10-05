В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты

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Число жителей планеты с коронавирусом может в 20 раз превышать количество реально установленных диагнозов с данным вирусом. Таким образом, в общей сложности носителями COVID-19 сейчас считается около 10% жителей Земли.

Об этом на спецсессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил глава службы ЧС ВОЗ Майкл Райан.

«Наши текущие наилучшие оценки говорят, что около 10% мирового населения могло быть заражено этим вирусом», — цитирует его агентство Bloomberg. При этом он пояснил, что приводит еще не самые пессимистичные оценки.

Как отметили в ВОЗ, «подавляющее большинство людей на Земле остаются в опасности», эпидемия будет развиваться, но существуют инструменты для подавления передачи инфекции другим людям и спасения жизней. По словам Райана, дальнейшее развитие ситуации в области борьбы с COVID-19 будет зависеть от того, как человечество будет использовать имеющиеся инструменты.

По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября 2020 года, в мире коронавирус диагностирован у 35 238 623 жителей.