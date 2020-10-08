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Лукашенко отказался закрывать Белоруссию на карантин

13:50 8.10.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент Белоруссии Александр заявил, что не намерен закрывать страну на карантин на фоне второй волны коронавируса. По его словам, это разрушит экономику страны.

«Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте, феврале или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Киргизия», — сказал глава государства.

Как отметил президент, из-за карантина граждане могут лишиться работы, остаться «даже без малейшей зарплаты». 

«Это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что и многие другие государства, опасаясь за благополучие страны, отменили карантинные ограничения.

В понедельник в Киргизии начались массовые акции протеста, оппозиция не признала итоги парламентских выборов. В итоге протестующие захватили здание парламента, освободили из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. Парламент запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. На фоне политического кризиса Совет безопасности принял решение закрыть границы Киргизии, пишет журнал «Компания».

Темы: Коронавирус, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 14:58
Гость: Шило

Вирусяку на гиляку!!! Батька молодец! Иначе экономике ..п..ц!!
08.10.2020, 14:54
Гость: Штурман

Мировой опыт государств по борьбе с эпидемией коронавируса показал что закрытие границ сдерживает быстрое распространение этой заразы но она все равно берет свое заражая всех до возникновения коллективного иммунитета к ней. Поэтому неплохо бы чтобы российские власти запретили выезд граждан за бугор и вьезд в страну иностранцев включая и гастербайтеров.Все россияне возвращающиеся домой должны пройти карантин не менее двух недель и позже пройти повторное обследование. Иностранный туризм должен быть запрещен до лета будущего года так как вирус будет набирать обороты до мая и июня 2021г. и зачем подвергать народ лишней опасности и тем более из-за бугра часто везут новые штаммы вируса которых нет в РФ.
08.10.2020, 14:41
Гость: 0,15 хохол

Это да.
08.10.2020, 14:35
Гость: gvozd

Правильно делает.
это Афера демпартии сша и deep state - белорусы тут причем?
отдельно надо отметить систематическое Вранье про
"на фоне второй волны коронавируса"..
нет никакой "второй волны" - это Сознательное манипулирование Кагалом тестами на Говид и медстатистикой.
ну наконец ГДЕ мссовый падеж среди недополяков и полуукров из толпы продурков в минске?
вот именно..
08.10.2020, 14:15
Гость: полухохол

"Лука"для меня такой же "долгосиделец",прилипший "головой" к седлу,как и его "друг" московский,но в отличии от последнего,он хоть и схватился за автомат с переляку,но за 9Мая и отказ "подчинится" "коронке",он достоин уважения!
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