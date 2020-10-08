Лукашенко отказался закрывать Белоруссию на карантин

13:50

Президент Белоруссии Александр заявил, что не намерен закрывать страну на карантин на фоне второй волны коронавируса. По его словам, это разрушит экономику страны.

«Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте, феврале или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Киргизия», — сказал глава государства.

Как отметил президент, из-за карантина граждане могут лишиться работы, остаться «даже без малейшей зарплаты».

«Это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что и многие другие государства, опасаясь за благополучие страны, отменили карантинные ограничения.

В понедельник в Киргизии начались массовые акции протеста, оппозиция не признала итоги парламентских выборов. В итоге протестующие захватили здание парламента, освободили из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. Парламент запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. На фоне политического кризиса Совет безопасности принял решение закрыть границы Киргизии, пишет журнал «Компания».