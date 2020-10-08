Великобритания будет добиваться введения санкций против РФ из-за Навального

09:39

Великобритания вместе с другими странами ЕС будет добиваться введения санкций против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

По словам Рааба, Лондон будет добиваться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное деяние, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы "Новичок" по разработке химического оружия.

Глава МИД Великобритании назвал бесспорным доказательства применения вещества из группы "Новичок" против Навального, обвинив российские власти в том, что те отказались расследовать обстоятельства "покушения".

Тем самым Великобритания поддержала инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести персональные санкции из-за инцидента с Навальным. К этому призыву также присоединились Нидерланды.