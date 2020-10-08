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Великобритания будет добиваться введения санкций против РФ из-за Навального

09:39 8.10.2020
Алексей Навальный
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Великобритания вместе с другими странами ЕС будет добиваться введения санкций против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

По словам Рааба, Лондон будет добиваться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное деяние, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы "Новичок" по разработке химического оружия. 

Глава МИД Великобритании назвал бесспорным доказательства применения вещества из группы "Новичок" против Навального, обвинив российские власти в том, что те отказались расследовать обстоятельства "покушения".

Тем самым Великобритания поддержала инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести персональные санкции из-за инцидента с Навальным. К этому призыву также присоединились Нидерланды. 

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 15:10
Гость: Иван Иваныч

Во спешат ребята. Что же там у них назревает, почему они жаждут войны.
08.10.2020, 14:57
Гость: Да-да ке

Иди дакай в другом месте ботт, клоун
08.10.2020, 14:40
Гость: Гн...

"Свежо предание...",кто ж его лишит гражданства?!Для этого в Кремле должен сидеть не "обнулённый",утирающийся по любому поводу и вопящий "это хамство",а хотя бы "лука"!
08.10.2020, 14:39
Гость: gvozd

Люди перестали верить власти
--
опять иносказания - люди не верят Государству с его бесконечной коррупцией и Ложью.
ну за исключением конкретно клинических идиотов..
это не только и не столько рф касается - это во всем мире и прежде всего в "светоче демократии".
08.10.2020, 14:16
Гость: Когда-то

Британская империя умела развязывать мировые войны. Теперь мечтает о санкциях.
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