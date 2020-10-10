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Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан сотрудниками силовых структур

15:09 10.10.2020
Фото со страницы Алмазбека Атамбаева в соцсети

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны, сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме него задержаны также его бывшие телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. 

Они задержаны на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников  преступления, отметили в ведомстве.

Кроме того, в соцсетях опубликовано фото, на котором запечатлено задержание в Кой-Таше семьи Алмазбека Атамбаева. На снимке у стены дома под прицелом сотрудников спецназа стоят сыновья — Кадыр, Сеид, а также его ближайший соратник и член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султабеков. Рядом находится супруга бывшего президента Раиса Атамбаева, но ее не задерживают.

Фото из соцсети

Официальных комментариев о задержании членов семьи Алмазбека Атамбаева пока нет.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.

Темы: Киргизия, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 16:50
Гость: зри в корень

Абсолютно понятно, что это не революция.. Нет политических лозунгов, нет цели, нет стратегии. А если так, то это просто шило на мыло, один клан бьет другой из-за власти и денег. Но неужели народ не понимает, что здесь он просто используется в виде ломовой силы. Ни чего он не получит, кроме тюрем и усиления нищеты. Удивительно, как можно дурачить народ. Да и в Хабаровске не очень-то лучше. Как будто не в России была революция в 1917 году, где были получены огромные знания и опыт по борьбе народа за свои права.
10.10.2020, 15:58
Гость: Иван Иваныч

Вот что значит два координационных совета. Один переметнулся к власти, и всё.
Белоруссии на заметку.
10.10.2020, 15:27
Гость: Штурман

Новый арест бывшего президента ничего не решает и противостояние будет продолжатся до тех пор пока силовики совместно с армией полностью возьмут власть в республике. Этот арест показывает что из Москвы в Бишкек поступила команда майдан задавить и вернуть ситуацию на правовой уровень,то есть перевыборы и президента и депутатов парламента. Кремлю очень невыгодно еще один очаг конфликта в ЕАЭС так как война в Карабахе может грозить непредсказуемыми последствия вплоть до вовлечения в нее и России. При этом еще не погашены выступления 5-ой в Белоруссии и МИД РФ приходится реагировать на эти атаки Запада не имея поддержки даже у КНР.Тяжело братцы и авось кривая с помощью коронавируса вывезет и как нибудь перезимуем.
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