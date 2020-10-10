Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан сотрудниками силовых структур

15:09

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны, сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме него задержаны также его бывшие телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев.

Они задержаны на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников преступления, отметили в ведомстве.

Кроме того, в соцсетях опубликовано фото, на котором запечатлено задержание в Кой-Таше семьи Алмазбека Атамбаева. На снимке у стены дома под прицелом сотрудников спецназа стоят сыновья — Кадыр, Сеид, а также его ближайший соратник и член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султабеков. Рядом находится супруга бывшего президента Раиса Атамбаева, но ее не задерживают.

Фото из соцсети

Официальных комментариев о задержании членов семьи Алмазбека Атамбаева пока нет.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.