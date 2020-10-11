В Минске задержали порядка десяти журналистов

14:37 11.10.2020

Правоохранительные органы в центре Минска в преддверии несанкционированного оппозиционного "Марша гордости" задержали журналистов.

К корреспондентам, готовящимся освещать акцию, подъехал автобус ОМОН. Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус, сообщает "Интерфакс".

Задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.

В свою очередь в МВД подтвердили факт задержания. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич пояснила, что все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов.

В настоящее время трех корреспондентов ТАСС отпустили из РУВД после проверки документов.