В Минске задержали порядка десяти журналистов

Правоохранительные органы в центре Минска в преддверии несанкционированного оппозиционного "Марша гордости" задержали журналистов.

К корреспондентам, готовящимся освещать акцию, подъехал автобус ОМОН. Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус, сообщает "Интерфакс".

Задержаны порядка десяти журналистов местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий.

В свою очередь в МВД подтвердили факт задержания. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич пояснила, что все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов.

В настоящее время трех корреспондентов ТАСС отпустили из РУВД после проверки документов.

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Комментарии читателей
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11.10.2020, 19:04
Гость: well

Там - выборы настоящие. Там нет Басманного правосудия.
11.10.2020, 18:29
Гость: Дада

Любому требованию милиции,полиции ты должен подчиниться.Точка.Закон...Всё остальное Бла..бла...если твои извилины в порядке возражать не будеш.И ещё, ты сильно обиделся я написал правду...никто её не любит,не ты первый.Такие как ты любят красивую ЛОЖ вас она радует и вы скачете от удовольствия.
11.10.2020, 18:17
Гость: gvozd

все хуже.
полиция во фрнации военизирована и вооружена по армейским стандартам. по демонстрантам применяют армейские вооружения.
вы почитайте сколько пострадавших и увечий.. разорванные селезенки, выбитые глаза у девушек, перломанные кости и т.д..
он этом рассеянские сми глухо помалкивают.
11.10.2020, 18:08
Гость: Да

Итого повязали 35 журналистов/))
11.10.2020, 18:01
Гость: Беларус

Ты или слепой или очень глуп. Во Франции эти желеты устраивают погромы. Бьют витрины жгут авто. А в Беларусии это делают как раз то менты. И машины бьют, и Бьют витрины и ломают двери в кафешках. А протестующие ещё ни одного стекла не разбили. Или ты ... не видишь разницы?
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