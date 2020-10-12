МВД Белоруссии заявило о готовности применить боевое оружие

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы применить боевое оружие для поддержания порядка.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - сказал Казакевич.

По его словам, имеет место «затухание протестного движения как по территории, так и по массовости», но протесты в Минске радикализировались.

«Свидетельства тому - акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», - заявил Казакевич.

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Комментарии читателей
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13.10.2020, 00:59
Гость: Профессор Преображенский -

- Доктор Борменталь, готовьте операционную !!! СРОЧНО !!!.....
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- Какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?
13.10.2020, 00:50
Гость: На то и государство чтоб иметь право применить насилие

Насилие как раз есть наказание. А без наказания нет ни воспитания, ни цивилизаций, ни страны. Кто бы куда доехал если б не светофоры.
а по лесам банды поджидали проходящих . Забыли рекетню базарную в 90-х, как быстро свои "правила" с продавцов трусами установила . Паханов хотят эти радикалы и сами в них метят, вот от таких и создаются сами государства с монополией на насилие и именно за эту монополию граждане и платят налоги.
13.10.2020, 00:37
Гость: Возможно, зря он озвучил готовность применять оружие

нет не зря. У безмозглых может включится инстинкт самосохранения и в сторону отойдут, а психопатов и социопатов наколотых ,обкуренных, готовых убивать представителей власти при исполнении , не жалко. Они уже для созидания потеряны. Им как мясу и платили за "убеждения" и готовность уничтожать страну и людей в погонах.
13.10.2020, 00:34
Гость: вот тебе и факты

Чтоб доказать,я посвящу тебя в одну "технологию" социализма.
Феномен Стаханова.Выбран самый мягкий угольный пласт,доставлено все необходимое.Забойщик-Алексей Стаханов,крепильщики-Т.Щиголев и Г.Борисенко.
Их было трое.Но подвиг и славу отдали одному-Стаханову.
В Беларуси "подвиг ударника-героя соцтруда" совершил Бедуля.У него было самая высокая урожайность...за счет неучтенных площадей.Председатель Бедуля не спускался в забой,а творил свой "подвиг" в кабинетах в сговоре с бухгалтером с благословения высшего партруководства для создания нового "маячка ударного труда".
Двойная бухгалтерия(фальсификация с неучт."площадями")использована и при выборах.
Минск(перепись2019)
население-2018281чел
(0-17лет)-379186чел
Возраст с правом избирать:
2018281-379186=1639095чел
Сведения ЦИК(9.08.20г):
Общее число избират.-1264491чел(на 374604 меньше )
проголосовало-850545чел(67,26%)!
Выходит,что 374 604*чел вообще не попали в списки!А 413 946чел "уклонисты" от выборов при 5-ти дневном досрочном голосовании и чрезвыч.активности минчан!
А вот,где "неучтенные площади" вылезли:
Минская обл.:
Численность по переписи-810239
(0-17)-146701чел
Потенциальных избират.-663538
Но по данным ЦИК по Минской обл.:
Избирателей-1151818(т.е.почти в 2раза больше!)
Проголосовало-976612(84,79%!!!)
Имеем манипуляцию с фальсификацией,где к Минской обл.прирост избират.-488280,что даже "дефицит"г.Минска в 374 604* чел не покрывает.А активность в области феноменальна!84,79% против 67,26% Минска,но где же Ябатьки?
13.10.2020, 00:05
Гость: личный опыт

давно пора.
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