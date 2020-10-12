МВД Белоруссии заявило о готовности применить боевое оружие

18:20 12.10.2020

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы применить боевое оружие для поддержания порядка.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - сказал Казакевич.

По его словам, имеет место «затухание протестного движения как по территории, так и по массовости», но протесты в Минске радикализировались.

«Свидетельства тому - акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», - заявил Казакевич.