Тихановская поставила Лукашенко ультиматум

15:28 13.10.2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум главе государства Александру Лукашенко. Как пишет "Интерфакс", она пригрозила организовать национальную забастовку, если до 25 октября Лукашенко не объявит о своем уходе.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит", - заявила Тихановская.

По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три условия: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены.

В случае же, если эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом". И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

При этом все это время, все 13 дней, белорусы "будут продолжать свой мирный и настойчивый протест".

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

В настоящее время все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.