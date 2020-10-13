Тихановская поставила Лукашенко ультиматум

Александр Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум главе государства Александру Лукашенко. Как пишет "Интерфакс", она пригрозила организовать национальную забастовку, если до 25 октября Лукашенко не объявит о своем уходе.  

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит", - заявила Тихановская.

По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три условия: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены.

В случае же, если эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом". И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

При этом все это время, все 13 дней, белорусы "будут продолжать свой мирный и настойчивый протест". 

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву. 

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

В настоящее время все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2020, 01:59
    Гость: Ваша бесконечность

    закончится в ноябре, когда дядя Сэм начнёт рвать собственную рубашку от злости!

  2. 14.10.2020, 01:56
    Гость: Она никто и

    звать её никак! Реально голосов у неё - нисколько. Сколько ей долларов подкинут, столько и будет "продажных" голосов.

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