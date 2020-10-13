Тихановская поставила Лукашенко ультиматум
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум главе государства Александру Лукашенко. Как пишет "Интерфакс", она пригрозила организовать национальную забастовку, если до 25 октября Лукашенко не объявит о своем уходе.
"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит", - заявила Тихановская.
По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три условия: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены.
В случае же, если эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом". И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
При этом все это время, все 13 дней, белорусы "будут продолжать свой мирный и настойчивый протест".
В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.
Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву.
18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.
В настоящее время все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
закончится в ноябре, когда дядя Сэм начнёт рвать собственную рубашку от злости!
звать её никак! Реально голосов у неё - нисколько. Сколько ей долларов подкинут, столько и будет "продажных" голосов.
плюс бесконечность.
А вообще сколько у нее реально голосов?