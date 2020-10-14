Путин в беседе с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Основной темой беседы глав государств стал конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе турецкого лидера.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта»,— говорится в сообщении Кремля.

Также в разговоре была затронута проблема присутствия наемников в зоне конфликта. Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. По данным российских спецслужб, сейчас в Нагорном Карабахе находятся несколько тысяч террористов, пишет «Коммерсант».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 00:34
    Гость: rick

    Может следует вспомнить руководству РФ, что в Турции проживают 17(!) миллионов курдов, которых турецкое руководство ОТКАЗЫВАЕТСЯ
    признать курдами, говорит о ГОРНЫХ ТУРКАХ. Понятно почему. По Сервскому Мирному Договору от 10 августа курдам в Турции было ОБЕЩАНО создание собственного государства. И этот Договор имеет до сих юридическую силу. Почему бы России не начать ПОДДЕРЖИВАТЬ 17 МИЛЛИОНОВ КУРДОВ за право создать свое национальное государство согласно международному праву? Может хватить
    наконец УНИЖЕНИЯ ГЛОТАТЬ и плакаться и ЗНАТЬ ТОЧНО историю русско-турецких отношений.

  2. 15.10.2020, 00:32
    Гость: rick

    " Путин в беседе с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе"
    ---
    Политика РФ по отношению к Турции вызывает как минимум большие сомнения. ПОЧЕМУ руководство РФ предоставляет Турции НЕБЫВАЛЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ в ущерб собственным национальным интересам? Что такого сделала положительного эрдигановская Турция
    по отношению к России? Наоборот, эрдогановская Турция сделал много чего в ущерб национальным интересам России и унизила ее так,
    как никто не унизал за всю историю отношений Россия - Турция. Турки сбили два самолета ВКС РФ, по сути убили зверски русского летчика, убили посла РФ в Турции (100 процентов Casus Belli), при помощи гибнут военные ВС в Сирии. Поддерживают экстремисткие движения в Татарстане, Башкирии. А что РФ? ВСЕ ПРОГЛОТИЛА! Продает С-400(!) туркам. Начала строить Южный поток (убыточный для себя). И т.д. И что и ИТОГЕ такого замирения Эрдогана? Война в Карабахе, на границе с Россией, где открыто воюют протурецкие боевики.
    Вот ТАКОЙ "подарок" получила абсолютно близорукая политика руководства РФ. Полный ПРОВАЛ политики "отрыва" Эрдогана от НАТО.

  4. 14.10.2020, 22:35
    Гость: IgS

    надо в рамках ОДКБ выслать весь ОДКБ по представительству контингент, и зачистить.

Все комментарии (8)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации