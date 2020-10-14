Путин в беседе с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Основной темой беседы глав государств стал конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе турецкого лидера.
«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта»,— говорится в сообщении Кремля.
Также в разговоре была затронута проблема присутствия наемников в зоне конфликта. Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. По данным российских спецслужб, сейчас в Нагорном Карабахе находятся несколько тысяч террористов, пишет «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может следует вспомнить руководству РФ, что в Турции проживают 17(!) миллионов курдов, которых турецкое руководство ОТКАЗЫВАЕТСЯ
признать курдами, говорит о ГОРНЫХ ТУРКАХ. Понятно почему. По Сервскому Мирному Договору от 10 августа курдам в Турции было ОБЕЩАНО создание собственного государства. И этот Договор имеет до сих юридическую силу. Почему бы России не начать ПОДДЕРЖИВАТЬ 17 МИЛЛИОНОВ КУРДОВ за право создать свое национальное государство согласно международному праву? Может хватить
наконец УНИЖЕНИЯ ГЛОТАТЬ и плакаться и ЗНАТЬ ТОЧНО историю русско-турецких отношений.
" Путин в беседе с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе"
---
Политика РФ по отношению к Турции вызывает как минимум большие сомнения. ПОЧЕМУ руководство РФ предоставляет Турции НЕБЫВАЛЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ в ущерб собственным национальным интересам? Что такого сделала положительного эрдигановская Турция
по отношению к России? Наоборот, эрдогановская Турция сделал много чего в ущерб национальным интересам России и унизила ее так,
как никто не унизал за всю историю отношений Россия - Турция. Турки сбили два самолета ВКС РФ, по сути убили зверски русского летчика, убили посла РФ в Турции (100 процентов Casus Belli), при помощи гибнут военные ВС в Сирии. Поддерживают экстремисткие движения в Татарстане, Башкирии. А что РФ? ВСЕ ПРОГЛОТИЛА! Продает С-400(!) туркам. Начала строить Южный поток (убыточный для себя). И т.д. И что и ИТОГЕ такого замирения Эрдогана? Война в Карабахе, на границе с Россией, где открыто воюют протурецкие боевики.
Вот ТАКОЙ "подарок" получила абсолютно близорукая политика руководства РФ. Полный ПРОВАЛ политики "отрыва" Эрдогана от НАТО.
всех замочили в сирийском сортире?
надо в рамках ОДКБ выслать весь ОДКБ по представительству контингент, и зачистить.
шалуны.