" Путин в беседе с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе"

21:20 14.10.2020

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Основной темой беседы глав государств стал конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе турецкого лидера.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта»,— говорится в сообщении Кремля.

Также в разговоре была затронута проблема присутствия наемников в зоне конфликта. Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. По данным российских спецслужб, сейчас в Нагорном Карабахе находятся несколько тысяч террористов, пишет «Коммерсант».