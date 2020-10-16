Швейцария ввела против России санкции за Крымский мост

Швейцария ввела санкции против двух граждан России и четырех российских компаний, которые участвовали в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Согласно информации на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO), речь идет об изменении постановления правительства Швейцарии от 2 апреля 2014 года, вводящего запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и Севастополю.

В санкционный список Швейцарии попали замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов, а также Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», компания «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск» и Крымская первая страховая компания.

Как отмечает ТАСС, Швейцария хотя и не является членом Евросоюза (ЕС), но следует в фарватере его санкционной политики, пополняя вслед за ЕС свой черный список.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 01:07
    Гость: Ван Ванычу

    В таком случае у вас с памятью вообще как у одноклеточных.
    Ведь ничего по сути не изменилось со времён Ельцина, несмотря на лозунги про "вставание с колен", Россия всё также утирается после плевков с Запада. При Ельцине хотя бы не лишали Россию флага и гимна на олимпиадах.

    ".. И всегда Россия клала на санкции.." - большей чуши нельзя было придумать. Под "Россия клала" видимо подразумевается:
    - согласие выступать на спортивных соревнованиях без флага и гимна;
    - согласие оплачивать выдуманные миллиардные иски со стороны Украины и Польши;
    - согласие на ущемление своих прав при строительстве и эксплуатации Северных потоков и других проектов;
    - согласие с отжатием Русала американцами;
    - согласие на воровство своих граждан по всему миру американцами.

    Ну а вишенкой на торте "независимости России" является официальное отсутствие государственных компаний вроде Сбербанка, РЖД или Почты России в Крыму, не говоря уже про сотовых операторов, банки и другие крупные частные компании.
    То есть руководство страны само признаёт крымчан людьми второго сорта относительно других граждан России. Так что ещё большой вопрос, кто на кого наклал.

  2. 17.10.2020, 00:56
    Гость: rick

    " Как отмечает ТАСС, Швейцария хотя и не является членом Евросоюза (ЕС), но следует в фарватере его санкционной политики, пополняя вслед за ЕС свой черный список"
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    Строго говоря, эффективность санкций маленькой по размерам Швейцарии но являющейся ключевой страной в управлении глобальными
    финансовыми процессами, может в разы превзойти эффективность санкций ЕС. Здесь речь идет конечно о том, что многие товарищи из
    правящей элиты в РФ имеют счета именно в Швейцарии. Так что много тут не надо, достаточно сделать намек данным товарищам, чтобы они
    вели себя "правильно" и все. Забудутся все грозные слова главы МИДа С.Лаврова в адрес ЕС, члена Совета Безопасности РФ, имеющего высший допуск гостайне, у которого кстати дочь С.Лаврова замужем за гражданином Израиля Александром Винокуровым. Большая часть семьи Лавровых-Винокуровых, имеет два гражданства. "
    Не зря же очень точно об элите РФ сказал покойный З.Бжезинский чья эта элита, которая хранит свои деньги в странах США или в странах, которые являются союзниками США как та же Швейцария. Реально элита РФ за редким исключением компрадорская
    обьективно и будет делать в конечном счете то, что ей прикажут. Грозные там заявления того же главы МИДа РФ С.Лаврова рассчитаны для
    внутреннего потребления. РФ находится с момента развала СССР и до сих пор по факту под внешним управлением. Туда действительных патриотов России НИКТО не пропустит.

  3. 17.10.2020, 00:20
    Гость: Влад 33 - Дейст..

    С такими «друзьями» и врагов не надо(((, но с другой стороны, хорошо, что России не нужно выяснять Кто есть Кто..., так как они уже показали, что и мост и.. - им, как «кость в горле»..
    Россия построила мост, который ооочень затрагивает интересы Швейцарии!..(((..
    - Позорники!
    А на счёт «утереться»(?))), так в свете последних событий ( Лавров предупредил Европу, что все контакты будут «заморожены»..!?) , так будем посмотреть..

  5. 16.10.2020, 23:28
    Гость: Ваня,

    не переживай ты так за Швейцарию, никуда их товары не денутся - сербские яблоки, белорусские креветки и клубника из Кабо-Верде не дадут соврать.

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