Швейцария ввела против России санкции за Крымский мост

17:52 16.10.2020

Швейцария ввела санкции против двух граждан России и четырех российских компаний, которые участвовали в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Согласно информации на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO), речь идет об изменении постановления правительства Швейцарии от 2 апреля 2014 года, вводящего запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и Севастополю.

В санкционный список Швейцарии попали замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов, а также Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», компания «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск» и Крымская первая страховая компания.

Как отмечает ТАСС, Швейцария хотя и не является членом Евросоюза (ЕС), но следует в фарватере его санкционной политики, пополняя вслед за ЕС свой черный список.