Песков прокомментировал утилизацию в США российских ИВЛ

Комментируя решение американских властей утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были отправлены в США в рамках гуманитарной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оказала США помощь в тяжелый момент, что они сделали с этой помощью дальше - не вопрос России.

«Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все что было в силах и в технологических и в технических возможностях России - она сделала для того, чтобы такую помощь направить», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, ранее сообщалось, что отправленные аппараты ИВЛ не нашли применения в США. Причиной этого стали технические проблемы, например, разница в электрическом напряжении, и опасения, которые были связаны с сообщениями из России о том, что данные аппараты могут стать причиной возгораний.

Всего Россия в рамках гуманитарной помощи отправила в США 45 аппаратов ИВЛ, один миллион масок и 15 000 респираторов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2020, 18:38
    Гость: вячеславу

    не только это-в США вилки и соответственно розетки не такие как в России и в Европе Приходится таскать с собой переходник для вилки если едешь в Европу

  2. 21.10.2020, 18:27
    Гость: Пиндосы

    санкции, а мы гуманитарную помощь. Подношение жратвы шаману племени в обмен на теплое место у костра.

  3. 21.10.2020, 17:55
    Гость: Е...

    Ничего необычного,так поступают с "халдеями" себя неуважающими и постоянно стоящие в позе "чегос изволитес".А в Кремле такой слюнтяй сидит уже 20 лет.Холоп он и есть холоп,хоть и ходит в импортном "прикиде".

  5. 21.10.2020, 17:49
    Гость: SS

    Потому что этот хлам, который убивает 82% пациентов, к нему подключенных - никому не нужен. Там давно перешли на безопасные, простые и эффективные кислородные подушки.

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