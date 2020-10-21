Песков прокомментировал утилизацию в США российских ИВЛ

13:36 21.10.2020

Комментируя решение американских властей утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были отправлены в США в рамках гуманитарной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оказала США помощь в тяжелый момент, что они сделали с этой помощью дальше - не вопрос России.

«Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все что было в силах и в технологических и в технических возможностях России - она сделала для того, чтобы такую помощь направить», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, ранее сообщалось, что отправленные аппараты ИВЛ не нашли применения в США. Причиной этого стали технические проблемы, например, разница в электрическом напряжении, и опасения, которые были связаны с сообщениями из России о том, что данные аппараты могут стать причиной возгораний.

Всего Россия в рамках гуманитарной помощи отправила в США 45 аппаратов ИВЛ, один миллион масок и 15 000 респираторов.