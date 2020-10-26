Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия в Карабахе

08:25 26.10.2020

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.

О соответствующей договоренности было объявлено вечером 25 октября. Совместное заявление о введении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе сделали министры иностранных дел Армении и Азербайджана.

"Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", - сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

При этом в Баку заверили, что полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Карабахе.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил в Facebook о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. "Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня", - заявил он.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.