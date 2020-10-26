Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.
О соответствующей договоренности было объявлено вечером 25 октября. Совместное заявление о введении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе сделали министры иностранных дел Армении и Азербайджана.
"Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", - сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
При этом в Баку заверили, что полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Карабахе.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил в Facebook о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. "Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня", - заявил он.
Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Потому что идёт выполнение пункта №2 сценария ниже по указанию "главного пахана". Ослушаться его Алиев не посмеет А армянам "пахан" дал полный карт-бланш.
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Комментарий от 16.10.2020, 23:33 к "Дипломатия во время войны: ..."
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События развиваются по такому, примерно, сценарию:
1) Азербайджан продолжит войну и оттяпает у армян в Карабахе и его окрестностях ещё кое что. Россия воевать на стороне "соросёнка" Пашиняна не будет. И правильно сделает! Иначе - это в точности то, что нужно "главному пахану", Америке (очевидную губительность этого пояснять не буду).
2) В какой-то момент "главный пахан" цыкнет на Алиева и потребует от него остановиться. Алиев не посмеет ослушаться.
3) Пашинян и вся армянская "знать" падут в ноги "пахану" за то, что он их "спас", и будут целовать ему ноги за такую милость. В обмен за такую милость они обвинят Россию, что она их сдала, и предложат "пахану" всё, что он от них не "попросит", включая военные базы. В дополнение к биолабораториям и второму самому большому американскому посольству в мире в Ереване.
4) Армяне, в той их, по-видимому, превалирующей части, что приводит к власти "пашинянов", сделаются совсем счастливыми, что они, наконец, обласканы "главным паханом" и приняты в "цивилизованные". Что было их, если не вековой, то, как минимум, 30+ летней мечтой.
5) Россия окончательно потеряет весь Южный Кавказ - "далее - везде" ...
Врет.
Как врал 27 сентября про "контратаку" доблестной азербайджанской армии в ответ на коварное нападение армии НКР.
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Говорят, что на войне первой жертвой становится правда.
Но в отношение султанатов даже это неверно.
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В султанатах правду убивают еще мирное время.
А потом она там уже не рождается.
Зачем армянам Карабах, когда есть Краснодарский край, и Сочи?