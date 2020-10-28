Как Лукашенко может усмирить протестующих, изменив конституцию страны

Лукашенко уже показал готовность держаться за власть и так просто ее отдавать не хочет: он не Янукович, да и Минск не Киев. В Белоруссии другая политическая традиция, другие отношения между властью и силовиками

Александр Лукашенко, судя по всему, нашел способ нейтрализовать протесты в Белоруссии, усмирив многих протестующих. Теперь он сам заговорил о возможных конституционных изменениях в стране.

Нет никаких сомнений, что идею конституционной реформы Лукашенко заимствовал в России. Но сейчас лишь подобный опыт может позволить «батьке» снизить накал напряженности в стране, вызванный общественным недовольством результатами выборов. Что может быть проще? Увлечь народ идеей изменения конституции, и пусть все отправляются по домам изучать поправки и готовиться за них голосовать.

В поправках Лукашенко предлагает ограничить время пребывания у власти президента страны двумя сроками, увеличить полномочия парламента и повысить независимость судебной власти, включая и возможное введение нового для республики института – суда присяжных.

Понятно, что главная задача поправок – успокоить протестующих за счет создания иллюзии повышения уровня демократии в стране. Или речь о реальной демократизации?

Конечно, это лидеры белорусской оппозиции считают, что это иллюзия, лапша на уши от Лукашенко. Поэтому не удивительно, что они не поддержали "подготовку" конституционной реформы и продолжают требовать отставки Лукашенко. Последний, в свою очередь, рассчитывает, что если по-быстрому провести конституционную реформу, то ситуация в стране стабилизируется. Ради этого он и готов создать видимость начала процесса демократизации власти в стране.

Но политологи утверждают: в условиях сохранения существующего режима никакие конституционные поправки изменить его суть не в состоянии. В конечном итоге, Лукашенко и с поста президента может уйти, оставив себе какой-нибудь вновь введенный пост по типу председателя Государственного совета. И в этом случае не будет иметь никакого значения, кто является формальным руководителем белорусского государства.

Скажем, идея повышения независимости белорусских судов не является реально осуществимой в условиях существующего в стране политического режима. Сначала необходимо, чтобы суды перестали бояться белорусскую политическую власть, и лишь затем они смогут выносить независимые решения, не боясь ответных мер со стороны исполнительной ветви власти в лице правоохранительных органов или спецслужб.

Что же касается предлагаемого упразднения сельских советов, то эта реформа никак не может сказаться на белорусской системе власти, поскольку сельские советы реальной властью никогда и не пользовались. Естественно, что при выдвижении на первое место именно подобных реформ, отношение к конституционным поправкам со стороны оппозиционеров будет только отрицательным.

Главная идея оппозиции – для обеспечения подлинной конституционной реформы первым делом надо очистить белорусское политическое пространство от самого Александра Лукашенко, в котором оппозиция видит опасность даже безотносительно его пребывания на посту президента страны.

Если реформирование структуры власти пойдет «сверху», то ничто не мешает Лукашенко сохранить доминирующие позиции даже при переходе на иную должность – спикера парламента или премьер-министра. В этом и заключается опасность конституционной реформы без персональных изменений в первом эшелоне белорусской властной элиты.

Но Лукашенко уже показал готовность держаться за власть и так просто ее отдавать не хочет: он не Янукович, да и Минск не Киев. В Белоруссии другая политическая традиция, другие отношения между властью и силовиками, да и для России значимее стабильность в Белоруссии, пусть и при сохранении у власти довольно неуживчивого «батьки».