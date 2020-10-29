Опубликовано видео удара турецких истребителей по Степанакерту

Военным журналистам российского информационно-новостного агентства ANNA News удалось запечатлеть удар турецких истребителей F-16 по столице Нагорно-Карабахской республике Степанакерту.

Это видео - первое зафиксированное свидетельство удара турецких боевых самолетов по территории Карабаха. На представленных видеокадрах можно увидеть момент пролёта турецких боевых самолётов и нанесении ударов авиабомбами, вероятней всего, с лазерной системой наведения, пишет издание Avia.pro. Несмотря на появление турецких истребителей в глубине территории Карабаха, последние не были обнаружены ни средствами ПВО малой дальности, ни средствами ПВО средней и большой дальности, что не исключает использование средств радиоэлектронного подавления, либо же банальной неготовности находящегося у армии Карабаха и Армении вооружения противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что удар по Степанакерту был нанесён по личному приказу турецкого лидера, вероятно, в ответ на удар российской бомбардировочной авиации по лагерю протурецких сил на территории провинции Идлиб.

Специалисты не исключают, что текущий удар турецких F-16 может привести к куда более широкой военной операции Анкары на территории Карабаха и Армении.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 29.10.2020, 15:44
    Гость: Rovi

    как то очень странно на кадре с самолетом силуэт уж больно похож на Су а не на Ф-16... видимо армяне переняли опыт ихтамнетов херачит своих гражданских и спихивать на противника...

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