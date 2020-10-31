Около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене
Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене Фаворитен, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В четверг вечером 50 вероятных злоумышленников проникли в храм и устроили там дебош. Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню.
Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Тем не менее, согласно информации правоохранительных органов, инцидент попал на видео.
В земельном ведомстве по охране конституции полагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Полиции удалось установить личности 10 молодых людей, они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка.
Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался по поводу происшествия. "Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии!", — написал он в Twitter. Он также пообещал продолжать борьбу против политического ислама и "не проявлять ложной терпимости" в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
начало конца, ща сша завязнут в гражданской войне, некому будет крышевать гейропу и исламисты начнут резать белых и некому их остановить, горстка немцев, французы же не войяки совсем
А "турков" - это на каком языке?
Правда, в то время не было никаких хохлов.
Одно радует. СДД- сожрите друг друга. Любой кто был на площади сан Марко в Венеции, видел награбленное из Византии, включая квадригу коней и оформление дворца дожей. Музей Ватикана тоже ничем не отличается от пиратских кладовых. Все награблено. А они списывали своё благостояние на своё трудолюбие и " копеечка к копеечке". Ещё недавно американцы тащили в двух руках к бронетранспортерам достояние древнего музея в Ираке.
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И вот расплата. Мелочь, а приятно. Думаю все только начинается. Вена нам тоже подкузьмила, устроив геноцид русских в Галиции и учредив т.н украинцев.
англосаксоснко-израильская мафия.