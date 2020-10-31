Около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене

11:41 31.10.2020

Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене Фаворитен, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В четверг вечером 50 вероятных злоумышленников проникли в храм и устроили там дебош. Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню.

Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Тем не менее, согласно информации правоохранительных органов, инцидент попал на видео.

В земельном ведомстве по охране конституции полагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Полиции удалось установить личности 10 молодых людей, они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка.

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался по поводу происшествия. "Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии!", — написал он в Twitter. Он также пообещал продолжать борьбу против политического ислама и "не проявлять ложной терпимости" в стране.