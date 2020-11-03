Володин назвал выборы президента США «постановочным шоу»
Выборы президента США - "постановочное шоу между двумя партиями", за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу давно себя изжили, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".
Спикер заметил, что за американскими выборами не следит. "Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - цитирует Володина ТАСС.
Он напомнил, что в отличие от России, где прямые выборы и многопартийность, в США выбирают президента всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры, при этом данная система "подается как апогей демократии". Само голосование может проходить от четырех до 45 дней, в этот раз досрочно проголосовали более 70% избирателей.
"И поэтому вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата", - констатировал Володин. По его словам, всем понятно, что такие подходы себя изжили. Политик подчеркнул, что двухпартийность - еще не многопартийность, а другие партии в США к выборам не подпускаются.
Российскую избирательную систему Володин назвал "более открытой, более эффективной, более легитимной", призвав США "не учить" Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какая партийная система должна быть.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чья-бы мычала...
" Володин назвал выборы президента США «постановочным шоу»
---
"«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».
В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46."
Т.е. «постановочным шоу» во всех "демократических странах". Реальные хозяева есть глобальные финансовые-кланы, они и есть реальные режисеры
«постановочным шоу» хоть в США хоть в РФ. Это особенно прорвалось сейчас. Смотри ту ИСТЕРИЮ, которые ведут ВСЕ ведущие СМИ мира по поводу
не существующей пандемии КОВИД-19. КТО есть ГЛВНЫЙ СПОНСОР ВОЗа? Фонды Мелинды и Билла Гейтса и Фонд Рокфеллера - т.е. одни из самых
богатейших семейных кланов мира. Ну а кто платит тот и музыку заказывает, если еще кто не врубился. Что касается многопартийности, то много партий не равно МНОГО ДЕМОКРАТИИ. Все равно что-то идет не так, поэтому понадобилась ВТОРАЯ КОВИД-ВОЛНА. А тут ретивые "самостоятельные" политики,
которых избрали "демократически" уже ГОТОВЯТ свои демократические страны в ТРЕТЬЕЙ и т.д. ВОЛНАМ. Смотри заявления тех же ведущих политиков
Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза. Первая волна посадила их экономику на минимум 12 процентов ВВП, вторая будет не меньше. Что населения планеты Земля НАДО СОКРАЩАТЬ - вот и вся квинтэссенция так называемого коронавируса.
самые позорные выборы в мире. Хотя и выборами то это назвать нельзя.
ни одна из сторон своего поражения не признает.
не понял, мы пендосы, должны на пеньках и в багажниках машин голосовать? А, володин, от слова челловек володи!