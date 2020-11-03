Володин назвал выборы президента США «постановочным шоу»

Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Выборы президента США - "постановочное шоу между двумя партиями", за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу давно себя изжили, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Спикер заметил, что за американскими выборами не следит. "Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - цитирует Володина ТАСС.

Он напомнил, что в отличие от России, где прямые выборы и многопартийность, в США выбирают президента всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры, при этом данная система "подается как апогей демократии". Само голосование может проходить от четырех до 45 дней, в этот раз досрочно проголосовали более 70% избирателей.

"И поэтому вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата", - констатировал Володин. По его словам, всем понятно, что такие подходы себя изжили. Политик подчеркнул, что двухпартийность - еще не многопартийность, а другие партии в США к выборам не подпускаются.

Российскую избирательную систему Володин назвал "более открытой, более эффективной, более легитимной", призвав США "не учить" Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какая партийная система должна быть.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2020, 00:40
    Гость: rick

    " Володин назвал выборы президента США «постановочным шоу»
    ---

    "«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».
    В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46."

    Т.е. «постановочным шоу» во всех "демократических странах". Реальные хозяева есть глобальные финансовые-кланы, они и есть реальные режисеры
    «постановочным шоу» хоть в США хоть в РФ. Это особенно прорвалось сейчас. Смотри ту ИСТЕРИЮ, которые ведут ВСЕ ведущие СМИ мира по поводу
    не существующей пандемии КОВИД-19. КТО есть ГЛВНЫЙ СПОНСОР ВОЗа? Фонды Мелинды и Билла Гейтса и Фонд Рокфеллера - т.е. одни из самых
    богатейших семейных кланов мира. Ну а кто платит тот и музыку заказывает, если еще кто не врубился. Что касается многопартийности, то много партий не равно МНОГО ДЕМОКРАТИИ. Все равно что-то идет не так, поэтому понадобилась ВТОРАЯ КОВИД-ВОЛНА. А тут ретивые "самостоятельные" политики,
    которых избрали "демократически" уже ГОТОВЯТ свои демократические страны в ТРЕТЬЕЙ и т.д. ВОЛНАМ. Смотри заявления тех же ведущих политиков
    Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза. Первая волна посадила их экономику на минимум 12 процентов ВВП, вторая будет не меньше. Что населения планеты Земля НАДО СОКРАЩАТЬ - вот и вся квинтэссенция так называемого коронавируса.

  3. 04.11.2020, 00:30
    Гость: Российские выборы

    самые позорные выборы в мире. Хотя и выборами то это назвать нельзя.

  5. 04.11.2020, 00:03
    Гость: Я

    не понял, мы пендосы, должны на пеньках и в багажниках машин голосовать? А, володин, от слова челловек володи!

Все комментарии (22)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации