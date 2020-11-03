" Володин назвал выборы президента США «постановочным шоу»

22:36 3.11.2020

Выборы президента США - "постановочное шоу между двумя партиями", за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу давно себя изжили, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Спикер заметил, что за американскими выборами не следит. "Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - цитирует Володина ТАСС.

Он напомнил, что в отличие от России, где прямые выборы и многопартийность, в США выбирают президента всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры, при этом данная система "подается как апогей демократии". Само голосование может проходить от четырех до 45 дней, в этот раз досрочно проголосовали более 70% избирателей.

"И поэтому вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата", - констатировал Володин. По его словам, всем понятно, что такие подходы себя изжили. Политик подчеркнул, что двухпартийность - еще не многопартийность, а другие партии в США к выборам не подпускаются.

Российскую избирательную систему Володин назвал "более открытой, более эффективной, более легитимной", призвав США "не учить" Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какая партийная система должна быть.