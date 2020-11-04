Выборы в США как кульминация кризиса, который «приходит в каждый дом»

17:41 4.11.2020

«Несмотря на то, что Россия и Китай формально на словах являются союзниками, они кровно заинтересованы в победе разных кандидатов на американских выборах»

Выборы президента США свершились, республиканец Трамп и демократ Байден делают заявления о своей победе наперекор друг другу – потому что по результатам выборщиков в штатах они идут с очень близкими результатами (на момент публикации 213 из 270 необходимых голосов у Трампа и 238 у Байдена), но окончательный итог можно будет подвести тогда, когда разберутся с голосованием по почте. Оно и так было довольно распространено в Штатах, а теперь, в связи с пандемией, почтовых бюллетеней набирается несколько десятков миллионов.

На кого же ставят в России? Да и нужно ли ставить?

Политолог Максим Жаров ранее писал:

"Что за так называемой "партией прорыва", лелеющей для России победу Байдена, стоит старосемейная группа, и раньше было очевидно. Основные тезисы этой партии - пусть внутри России "сильнее грянет буря", приход Байдена "взбодрит" Систему и приведет к так давно желаемой многими перезагрузке власти. А вот тезис о том, что с Байденом "можно договориться", как раз находится в тени этой "прорывной" риторики. И понятно, почему. Потому что с учетом отношения Байдена к Путину "договариваться" с ним хотят уже о постпутинских временах и раскладах".

С другой стороны, шутка, что якобы "Трамп наш", уже все меньше походит на шутку – с точки зрения элит Трамп был бы желательнее, потому что там уже и контакты налажены, и в целом вектор внешней политики проходит, скорее, параллельно России, а не прямо указывает на нее, как в случае с Байденом. \

А вот как раз в старом демократе может быть заинтересован Китай, которому не нужна конфронтация с США. Хотя в целом, конечно, "оба хуже". Своим мнением о выборах в США и будущих векторах развития политики кандидатов поделился политический обозреватель Константин Семин.

– Обычно говорят, что за Трампа голосуют богатые, а кто голосует за Байдена? Все остальные или просто все, кто против Трампа?

– И за Байдена тоже навалом богатых. Просто американская политическая система давно представляет собой такой изолированный мир, в котором одни и те же лица меняются. Нам говорят, что у нас одно и то же, но там точно то же самое. Поэтому с обеих сторон достаточно миллиардеров, речь идет о нюансах – о распределении контрактов, векторов в международной политике. Например, демократы более настроены договариваться с Ираном, а республиканцы полностью и во всем поддерживают израильских правых и нацелены на силовую конфронтацию с Ираном.

Речь идет о том, как печатать деньги, с какой скоростью, как раздавать эти деньги, выделять ли больше их для поддержки потребительского спроса снизу, например, расширяя программу медицинской помощи. Или же раздавать эти деньги корпорациям с помощью налоговых вычетов, рассчитывая, что корпорации распухнут на бирже сильнее, а упавшие с этого стола крошки достанутся населению.

Это два, в общем-то, не сильно отличающихся подхода, никто там не выступает с радикально социалистических позиций, хотя такие люди и называются "социалистами". Как тратить напечатанные деньги, которые Америка украла у всего мира, и кого в этом мире надлежит бомбить в первую очередь, чтобы он не рыпался – вот о чем речь.

– На ваш взгляд, участвуют ли в этой игре наши элиты? Могла ли та же Семья условно помогать Байдену, который бы сильнее давил на Путина?

– Я не верю в существование до сих пор таких группировок и кланов, которые повторяли бы разметку 90-х. Семья или не Семья – все там давно уже переплелось, все эти условные либералы давно переплелись с условными силовиками, и разделить, кто есть кто, невозможно.

– Тем не менее у Трампа и Байдена разные точки зрения на Россию?

– Сохранение Трампа будет означать для России следующие последствия: во-первых, все будет, по крайней мере, несколько дней хорошо с рублем, все решат, что атаки на Россию в виде новых санкций или другого рода провокаций не будет, значит, можно расслабиться. Это не значит, что с рублем все будет хорошо, но в ближайшие дни победа Трампа, я думаю, стабилизирует валютный рынок вместе с Эльвирой Набиуллиной.

Какую роль для России видит Трамп? Он уже об этом говорил – он хотел бы видеть Россию неучаствующей в его конфронтации с Китаем. И он готов оплатить этот нейтралитет России рядом каких-то шагов навстречу. Например, невведением новых жестких санкций, непоставкой оружия на Украину и тихим спусканием ситуации в Донбассе на тормозах. То есть люди Коломойского, которые вместе с Зеленским пришли к власти, вполне послушны американскому начальнику и не будут форсировать эту ситуацию. Соответственно, Донбасс превращается в "ничью" землю, где ничего хорошего не происходит, но в то же время не наблюдается большого кровопролития. Такая медленно гниющая рана, но которая хотя бы не представляет угрозу государственному строю в России.

В случае с Байденом может быть по-другому. Хотя и в случае с Трампом – тоже все может быть по-другому. Например, разрастется Карабахский конфликт до прямого столкновения турецких и иранских интересов с израильскими и российскими – туда обязательно засосет и другие крупные державы.

– То есть для Трампа первостепенной проблемой является Китай, а для Байдена – Россия?

– Трамп – это олицетворение очень раздраженного, обеспокоенного американского капитала, которому не хочется уступать олимп растущему китайскому капиталу. А китайский капитал и с пандемией борется командно-административными методами лучше, и переживает спад производства лучше. В общем, американцам нужно это тормозить здесь и сейчас если не с помощью торговой войны, так с помощью войны настоящей. Чтобы Россия в это дело не лезла, не мешалась – Россию нужно как-то задобрить, "нейтрализовать".

Политика Байдена во внешнем мире другая. Демократы не ищут конфронтации со связкой "Иран и Китай", им кажется более важным, чтобы российские суперракеты не угрожали никому и не портили сон американскому военному командованию. В общем-то, и под задачу борьбы с Россией, и под задачу борьбы с Китаем Пентагон будет получать колоссальные деньги, поэтому не так важно, кто окажется у руля. Хотя с Байденом давление на Россию будет более серьезным. А главное – все будут ожидать этого давления и играть против рубля, предчувствовать новые санкции, провоцировать новую администрацию и так далее.

Поэтому сегодня в Китае и в России элиты уходили спать с разным настроением – одним очень нужен Трамп, чтобы все было, как сейчас, не хуже – чтобы можно было осуществить транзит власти в 2024 году. Другим очень нужен был Байден, чтобы отстали уже от Гонконга, перестали нагнетать проблемы в отношениях с Тайванем и прочее. То есть несмотря на то, что Россия и Китай формально на словах являются союзниками, они кровно заинтересованы в победе разных кандидатов на американских выборах.

– То есть наши элиты рады Трампу скорее по этой причине, нежели потому, что просто между капиталами налажены контакты?

– По причине "будут бить, но не нас". Или нас, но не сейчас. Ну и действительно, есть у Трампа с незапамятных времен много контактов среди олигархии, он совпадает по своим околофашистским взглядам со многими, кто населяет наш властный олимп и провозглашает себя сторонником консервативных ценностей.

То есть диалог по этой линии возможен, и наши доблестные "вставатели с колен", я думаю, с огромным удовольствием будут это раскручивать.

– Если говорить о внутренней политике США, то как дела обстоят там? Какие там настроения? Полиция готовится к жестким массовым столкновениям на улице?

– Мне кажется, что, несмотря на то, что Америка расколота со времен Гражданской войны, пока их капитализму хватало сил и возможностей, чтобы все это так или иначе контролировать, подавлять и разводить по разным сторонам. Если отдельные столкновения и стычки будут, то они будут жестко пресекаться. Я не думаю, что это приведет к чему-то большему, по крайней мере, пока.

– Раньше США подсаживали "нужных" президентов в разные страны, устраивали экономические кризисы и осуществляли "гуманитарные интервенции" – сегодня весь этот хаос ждет саму Америку внутри ее стен? Почему это происходит?

– Одна-единственная причина – кризис капиталистической системы. Если раньше с этим кризисом можно было справляться, выталкивая его наружу, то теперь он пришел в каждый дом – этот экономический кризис ощущается в Китае, ощущается в России, в США он ощущается тоже. Плюс, вступив в конфронтацию с Китаем, они, конечно, могут рассчитывать, что в ответ китайцы будут пытаться вмешаться в американские проблемы. Ну и наши, я думаю, не отстанут.

Мы, вроде бы, готовы быть в хвосте, с другой стороны – почему бы иногда аккуратно за этот хвост не укусить? Я конечно, не верю ни в какие рассказы про "русских хакеров", но если где-то что-то можно сделать – они не откажутся. И это как раз увеличивает уязвимость американской системы, как и всех остальных.

То есть в движение пришло все, нет тех мест, которые можно было бы считать островками стабильности. Все гадят всем, и у всех все плохо.