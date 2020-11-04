Выборы в США официально завершились

10:37 4.11.2020

Выборы президента Соединенных Штатов можно считать официально завершенными. В самом северном и крупном штате страны - на Аляске - закрылся последний избирательный участок.

Этот штат не был ключевым с точки зрения распределения голосов от коллегии выборщиков, и результат волеизъявления был более чем предсказуемым. Аляска традиционно голосует за республиканцев, и все три выборщика от этого штата добавили очки в политическую копилку действующего президента Дональда Трампа, сообщает РГ.

СМИ пока дают разные прогнозы по голосам выборщиков, которые могут получить Трамп и Байден. Бывший вице-президент США Джо Байден с незначительным отрывом опережает действующего президента Дональда Трампа, однако окончательный итог выборов по-прежнему трудно спрогнозировать. С учетом голосования по почте объявление результатов выборов может занять несколько дней, отмечает "Коммерсант".

При этом оба кандидата заявили об уверенности в своей победе.

Дональд Трамп поблагодарил американцев за поддержку. "Мы выигрываем все. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть.",— заявил президент. "Мы выиграли Джорджию и Северную Каролину. Но самое важное — мы выиграли в Пенсильвании с невероятным отрывом", - отметил он.

Джозеф Байден также выступил с обращением к нации. Кандидат в президенты США от демократов заявил об уверенности в своей победе, выигрывая в ключевых штатах.

Результаты в колеблющихся штатах (данные на 09:07 мск):