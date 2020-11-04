Выборы в США официально завершились

Выборы президента Соединенных Штатов можно считать официально завершенными. В самом северном и крупном штате страны - на Аляске - закрылся последний избирательный участок.

Этот штат не был ключевым с точки зрения распределения голосов от коллегии выборщиков, и результат волеизъявления был более чем предсказуемым. Аляска традиционно голосует за республиканцев, и все три выборщика от этого штата добавили очки в политическую копилку действующего президента Дональда Трампа, сообщает РГ.

СМИ пока дают разные прогнозы по голосам выборщиков, которые могут получить Трамп и Байден.  Бывший вице-президент США Джо Байден с незначительным отрывом опережает действующего президента Дональда Трампа, однако окончательный итог выборов по-прежнему трудно спрогнозировать. С учетом голосования по почте объявление результатов выборов может занять несколько дней, отмечает "Коммерсант".

При этом оба кандидата заявили об уверенности в своей победе.

Дональд Трамп поблагодарил американцев за поддержку. "Мы выигрываем все. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть.",— заявил президент. "Мы выиграли Джорджию и Северную Каролину. Но самое важное — мы выиграли в Пенсильвании с невероятным отрывом", - отметил он.

Джозеф Байден также выступил с обращением к нации. Кандидат в президенты США от демократов заявил об уверенности в своей победе, выигрывая в ключевых штатах.

Результаты в колеблющихся штатах (данные на 09:07 мск):

  • Флорида: Трамп — 51,2%, Байден — 47,8% (после обработки 96%);
  • Северная Каролина: Трамп — 50,1%, Байден — 48,7% (95%);
  • Огайо: Трамп — 53,3%, Байден — 45,2% (90%);
  • Айова: Трамп — 52,6%, Байден — 45,5% (92%);
  • Джорджия: Трамп — 52,3%, Байден — 46,4% (86%);
  • Висконсин: Трамп — 51,2%, Байден — 47% (75%);
  • Мичиган: Трамп — 53,4%, Байден — 44,9% (60%);
  • Пенсильвания: Трамп — 56,7%, Байден — 42% (66%),
  • Аризона: Трамп — 46,1%, Байден — 52,5% (79%). 
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2020, 15:35
    Гость: На...

    В "отстойниках" всё под контролем,а из Вашингтона придёт информация "за кого",до этого "ноль" поздравит "коллегу"!

  3. 04.11.2020, 15:23
    Гость: какая разница кто будет с...идеть в лифту?

    В штатах идёт нешуточная борьба за российские подъезды, лифты и больницы. Писять, какать и разрушать - традиционная забава президентов США.
    Идет дикий Тендер по благоустройству лифтов России!

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