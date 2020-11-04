Выборы в США официально завершились
Выборы президента Соединенных Штатов можно считать официально завершенными. В самом северном и крупном штате страны - на Аляске - закрылся последний избирательный участок.
Этот штат не был ключевым с точки зрения распределения голосов от коллегии выборщиков, и результат волеизъявления был более чем предсказуемым. Аляска традиционно голосует за республиканцев, и все три выборщика от этого штата добавили очки в политическую копилку действующего президента Дональда Трампа, сообщает РГ.
СМИ пока дают разные прогнозы по голосам выборщиков, которые могут получить Трамп и Байден. Бывший вице-президент США Джо Байден с незначительным отрывом опережает действующего президента Дональда Трампа, однако окончательный итог выборов по-прежнему трудно спрогнозировать. С учетом голосования по почте объявление результатов выборов может занять несколько дней, отмечает "Коммерсант".
При этом оба кандидата заявили об уверенности в своей победе.
Дональд Трамп поблагодарил американцев за поддержку. "Мы выигрываем все. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть.",— заявил президент. "Мы выиграли Джорджию и Северную Каролину. Но самое важное — мы выиграли в Пенсильвании с невероятным отрывом", - отметил он.
Джозеф Байден также выступил с обращением к нации. Кандидат в президенты США от демократов заявил об уверенности в своей победе, выигрывая в ключевых штатах.
Результаты в колеблющихся штатах (данные на 09:07 мск):
- Флорида: Трамп — 51,2%, Байден — 47,8% (после обработки 96%);
- Северная Каролина: Трамп — 50,1%, Байден — 48,7% (95%);
- Огайо: Трамп — 53,3%, Байден — 45,2% (90%);
- Айова: Трамп — 52,6%, Байден — 45,5% (92%);
- Джорджия: Трамп — 52,3%, Байден — 46,4% (86%);
- Висконсин: Трамп — 51,2%, Байден — 47% (75%);
- Мичиган: Трамп — 53,4%, Байден — 44,9% (60%);
- Пенсильвания: Трамп — 56,7%, Байден — 42% (66%),
- Аризона: Трамп — 46,1%, Байден — 52,5% (79%).
Комментарии читателей Оставить комментарий
на какой вопрос?
В "отстойниках" всё под контролем,а из Вашингтона придёт информация "за кого",до этого "ноль" поздравит "коллегу"!
В штатах идёт нешуточная борьба за российские подъезды, лифты и больницы. Писять, какать и разрушать - традиционная забава президентов США.
Идет дикий Тендер по благоустройству лифтов России!
Потому что СШа пока центр мировой политики.
кому дума будет аплодировать стоя?