Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

18:58 7.11.2020

Белоруссия с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетивший станцию.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — приводят слова Лукашенко «Ведомости».

По словам главы Белоруссии, запуск станции станет импульсом для привлечения в республику передовых технологий и позволит активно развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта.

Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.

Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.