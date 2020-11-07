Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Белоруссия с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетивший станцию.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — приводят слова Лукашенко «Ведомости».

По словам главы Белоруссии, запуск станции станет импульсом для привлечения в республику передовых технологий и позволит активно развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта.

Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.

Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
«Весь город возмущается»: волгоградца убили из-за ссоры в родительском чате
Выборы в США как кульминация кризиса, который «приходит в каждый дом»
© KM.RU, Илья Шабардин
Переименованные станции московского метро. Для чего это было сделано?
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 02:14
    Гость: Иван Иваныч

    Кстати без батьки они бы не имели такой базы( у них свой аналог сколково).
    И Россия и Белоруссия продают много софта. Россия на 10 млрд долл, Белоруссия не знаю. Ещё хорошая школа на Украине, но они работают на дядю, на зарубежные заказы. Украине только налоги от зарплат айтишников ( они платят, там все официально), но это в тысячи раз меньше чем могла заработать Украина осуществляя свои проекты. . Но это их проблемы. Не секрет, что американцы подогревают айтишников не только работой, но и держат как политический резерв. Не знаю что делать в Польше, у них нет своих проектов, да и страна г...., у них все готовое в виде сборки. Скорее всего удалённо работать. Но тогда какая разница, где жить.

  2. 07.11.2020, 23:04
    Гость: Ядерная Белоруссия

    Белорусские IT-специалисты массово покидают страну и выбирают в качестве места для постоянного проживания соседние Польшу и Украину. Об этом рассказал изданию Onliner заведующий кафедрой когнитивистики и математического моделирования Андрей Шуман.
    По его словам, с начала протестов из Белоруссии на Украину выехали по меньшей мене 1200 айтишников и еще около 700-800 перебрались в Польшу. Однако желающих покинуть страну гораздо больше. Дело в том, что дипломаты отказывают белорусам из-за отсутствия необходимых для переезда документов.
    По его словам, сейчас намерение граждан покинуть страну в большинстве случаев связано с попытками сохранить бизнес.
    В Польше условия для IT-индустрии гораздо лучше, чем в Белоруссии, говорит эксперт, так как экономика республики развитие. По словам Шумана, для Белоруссии уход специалистов будет означать потерю ресурсов, причем не только финансовых, но и временных, затраченных на их обучение.

  3. 07.11.2020, 22:59
    Гость: Время Ч.

    У Луки столько денег нет, чтоб содержать на вооружении ЯО. Ему б свою обычную армию прокормить.

Все комментарии (27)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Жительница Волгограда Анна чат извинилась
Инициатор ссоры в чате сочла убийство оппонента несчастным обстоятельством
«Роскосмос» запросил 1,5 трлн руб. на спутниковую систему «Сфера»
Главой омского Минздрава назначен главврач больницы, где лечили Навального
Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией
В Москве прошла акция, посвященная 103-й годовщине Октябрьской революции
Во Франции 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше законов страны
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Париже
Определился победитель президентских выборов в США
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации