Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Белоруссия с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетивший станцию.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — приводят слова Лукашенко «Ведомости».
По словам главы Белоруссии, запуск станции станет импульсом для привлечения в республику передовых технологий и позволит активно развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта.
Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.
Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кстати без батьки они бы не имели такой базы( у них свой аналог сколково).
И Россия и Белоруссия продают много софта. Россия на 10 млрд долл, Белоруссия не знаю. Ещё хорошая школа на Украине, но они работают на дядю, на зарубежные заказы. Украине только налоги от зарплат айтишников ( они платят, там все официально), но это в тысячи раз меньше чем могла заработать Украина осуществляя свои проекты. . Но это их проблемы. Не секрет, что американцы подогревают айтишников не только работой, но и держат как политический резерв. Не знаю что делать в Польше, у них нет своих проектов, да и страна г...., у них все готовое в виде сборки. Скорее всего удалённо работать. Но тогда какая разница, где жить.
Белорусские IT-специалисты массово покидают страну и выбирают в качестве места для постоянного проживания соседние Польшу и Украину. Об этом рассказал изданию Onliner заведующий кафедрой когнитивистики и математического моделирования Андрей Шуман.
По его словам, с начала протестов из Белоруссии на Украину выехали по меньшей мене 1200 айтишников и еще около 700-800 перебрались в Польшу. Однако желающих покинуть страну гораздо больше. Дело в том, что дипломаты отказывают белорусам из-за отсутствия необходимых для переезда документов.
По его словам, сейчас намерение граждан покинуть страну в большинстве случаев связано с попытками сохранить бизнес.
В Польше условия для IT-индустрии гораздо лучше, чем в Белоруссии, говорит эксперт, так как экономика республики развитие. По словам Шумана, для Белоруссии уход специалистов будет означать потерю ресурсов, причем не только финансовых, но и временных, затраченных на их обучение.
У Луки столько денег нет, чтоб содержать на вооружении ЯО. Ему б свою обычную армию прокормить.
В лукашенковом королевстве всё возможно.
Подсобниками работали белорусы, а как без подсобников?