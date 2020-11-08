Алиев заявил о взятии Шуши в Карабахе под контроль Азербайджана

12:52 8.11.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе.

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Город Шуша освобожден от оккупации", — сказал Алиев в своем обращении к народу, который транслировал Гостелеканал АЗТВ.

В свою очередь, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что бои там еще продолжаются, сообщает РИА Новости.

Шуша — второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ранее в НКР сообщали о "тяжелых боях" в его окрестностях и обстрелах со стороны азербайджанских военных.

