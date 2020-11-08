Алиев заявил о взятии Шуши в Карабахе под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе.

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Город Шуша освобожден от оккупации", — сказал Алиев в своем обращении к народу, который транслировал Гостелеканал АЗТВ.

В свою очередь, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что бои там еще продолжаются, сообщает РИА Новости.

Шуша — второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ранее в НКР сообщали о "тяжелых боях" в его окрестностях и обстрелах со стороны азербайджанских военных.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 22:12
    Гость: Пора бежать

    сегодня часть Армянских сми писали что Пашинян уходит в отставку и уезжает в сша..

  2. 08.11.2020, 21:49
    Гость: Бета

    СЕЙЧАС ПРИДУМАЛ ИЛИ У МАРКОВА ПРОЧЁЛ? И школы есть и филиалы Российских вузов. Слушай подай жалобу на Эрдогана вот у кого школ нет так это точно, да и в азеристане ,что они есть ,что нету. Лучше небыли б ,а то в учебниках такое г..... воняет же.

  4. 08.11.2020, 21:38
    Гость: мнение со стороны

    Один знакомый армянин здесь в Украине(хороший парень, мастеровой человек) несколько дней назад приехал из Армении ( родственников навестил). Настроен критически: пальцы веером, хвастовства - дальше некуда, и это при крайней ограниченности ресурсами, крайне неблагоприятном географическом положении: ни одного дружески настроенного соседа. Включая Грузию и Иран.Умом немного "подвинулись".

  5. 08.11.2020, 20:20
    Гость: АЗРАИЛЬ

    Хрен им сушённый ,а не Шуши. Отбились, утром полностью очистят. Вчера армянами были взяты высоты Арпагетука которые держат под контролем дорогу Зангелан -Лачин. Кстати операцию по зачистке территории от турецкого спецназа карабахцы назвали по азеровски, ,, гёрба гёр,, (адская могила). Надеюсь Полад своим писклявым голоском споёт ещё один мугам.

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