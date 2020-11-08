После победы Джо Байдена Россию ждут непростые времена
Наблюдатели и эксперты продолжают делать прогнозы о том, что ждет Россию после победы демократов на выборах в США и прихода к власти команды Джо Байдена. Об этом, в частности, пишет крупнейший российский телеграм-канал «Незыгарь», излагая по пунктам.
1. В разы увеличится турбулентность Системы и внешняя нагрузка на неё. Демократы полностью возвращают контроль за постсоветским пространством. Который, впрочем, никогда не уходил из-под контроля демократов. Правда, сдерживался администрацией Дональда Трампа.
2. У Байдена сильная и профессиональная команда как по Европе, постсоветскому пространству, так и по России. Давление на Москву и постсоветские республики кратно усилится. При этом администрация демократов будет иметь и больше ресурсов, и возможностей коммуникаций. Ставка команды Трампа на силовиков и администраторов будет сведена к нулю и замещаться на контакты с олигархами, околовластными группами, общественностью и маргиналами.
3. Америка вернется в Европу, усилится связка с Китаем (и начнутся интриги в отношении председателя Си Цзиньпина, против которого будут работать союзники демократов — комсомольцы). Усилится роль лимитрофов по границам России. Украина, Белоруссия, Средняя Азия будут использоваться как факторы ослабления России без окончательного решения украинского и белорусского кейсов.
4. Принципиальное отличие республиканца Трампа от демократа Байдена в том, что Трамп, представляя промышленный капитал, намеревался возродить США как лидера новой технологической революции, развивая реальный сектор экономики, ныне занятый китайскими и азиатскими фирмами. Трамп защищал внутренний рынок, возрождая некогда мощные американские заводы протекционистскими мерами.
Политика Трампа в отношении России по этим причинам была относительно сдержанной и сводилась к санкционному давлению. Она не принесла США ожидаемого результата, но была весьма эффективной для экономики России. Российские частные и государственные корпорации практически вытеснили американский капитал с позиций, которые он освоил в ходе приватизации 1990-х. Администрация демократов традиционно делает ставку на финансовый капитал и банковские структуры.
5. Администрация Байдена продолжит строить американоцентричную систему мира через развязывание конфликтов и развитие концепции управляемого хаоса, которой США придерживались в нулевые, конфликты на Ближнем Востоке, Ливии, в прокитайской Африке, Венесуэле, по границам России.
6. При демократе Байдене на российском пространстве произойдёт возвращение Семьи, ставка будет сделана на протоолигархические структуры и группы влияния. Снова будет актуализироваться вопрос новых альянсов, либерализации, досрочных выборов.
7. Произойдёт попытка заморозить намеченные правительством Мишустина — Белоусова первые изменения в экономике с целью возродить реальный сектор по стандартам нового технологического уклада. Не исключено, что внимание будет смещено на новые международные мегапроекты, вовлечение в региональные конфликты, псевдоважные цели. Задача администрации Байдена — выводить Россию из игры за позицию технологического лидера. Учитывая, что администрация демократов традиционно является коррумпированным институтом, не исключено вовлечение госкорпораций и бизнесов в новые сомнительные коррупционные сделки в обмен на лоялизм.
8. Новая администрация Байдена по всем возможным каналам попытается повлиять на ход и результаты так называемого большого трансфера власти, вплоть до досрочных выборов.
Будет сделана попытка максимальной нейтрализации «силовой партии»; создания многочисленных точек напряжения; создания управляемых кризисов.
Администрация демократов традиционно делает ставку на работу с национальными движениями и отдельными регионами. Надо учитывать, что именно Байден был автором и проводником политики устранения Владимира Путина в 2011-м и поддержки второго срока для Дмитрия Медведева.
Иными словами — Системе и элитам надо готовиться к непростым временам, периоду сохранения чести и проявлениям предательства. Последние два года Система выстраивала стратегию безопасности (в том числе конституционной реформации) — насколько эффективна она, покажет ближайшее время. Подвешивать ситуацию и ослаблять всех игроков — задача команды Байдена. Хаотизация политических процессов на территории бывшего СССР — также фирменная часть политики демократов.
Журналист ВГТРК Андрей Медведев дает приблизительный список некоторых будущих главных игроков в команде Джо Байдена.
«Понятно, что Байден будет рулить страной не сам, — пишет Медведев. — Точнее, вообще не будет рулить. Он просто порой не сможет вспомнить, что он президент».
По словам Медведева, известны 49 человек, которые получат должности в Госдепе и Пентагоне.
Наверняка таковым будет Элай Ратнер — глава Center for a New American Security (CNAS). Очень интересные у него рассуждения об отношениях с Китаем. Их можно почитать, и очевидно, что отношения Вашингтона и Пекина при таких советчиках лучше не станут. Или Даниэль Бенаим — советник Байдена, бывший спичрайтер госсекретаря Клинтон.
«То есть это всё неоконовская поросль», — напоминает Медведев.
Рабочую группу по вопросам обороны возглавляет Френк Кендал, бывший замминистра обороны Эштона Картера. С ним в группе Роза Брукс и Кристин Вормут — бывшие сотрудники Пентагона. Еще летом они готовили некий план работы по оборонке в случае победы Байдена.
Группа по Европе — там три бывших сотрудника администрации Обамы. Самый интересный для нас — Майк Карпентер в прошлом заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, он даже в прошлом советник по внешней политике у вице-президента Джо Байдена.
«Его рассуждения о России и Европе стоит почитать, — комментирует Медведев. — В целом по каждой группе берем, смотрим кто эти все люди, и видим: большие профи в вопросах внешней политики и нацбезопасности. С упором на неоконовскую идеологию про „21 век — век Америки“ и костяком обамовской команды. То есть время сонно-ленивой американской внешней политики заканчивается. Будет жестко, напористо и чётко. Отсюда у меня три вопроса: готовы ли мы к этому; кто реально рулит командой Байдена; и что мы можем противопоставить этой команде, какими ресурсами и мозговыми центрами располагаем?».
Ответов на эти вопросы эксперты пока не дают.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Аннушка, это вы про указ №27 от 26 октября 1940 года (Постановление №638)?
До 8-го класа школа была бесплатной и обязательной. После 8-го класса учащимся предлагалось идти в бесплатные ремесленные училища или институты.
Это была инициатива Молотова, по простой причине- Был огромный демографический подъём рождаемости в стране перед войной.
"Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений, Совет Народных Комиссаров СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим постановляет..."
Если проще, то оплата водилась для ускорения строительства новых школ. Так как бюджет СССР попросту не успевал за этим. Да и плата была по нынешним понятиям смешной- примерно 800 рублей в год на наши деньги. В любом случае отличники освобождались от оплаты, как и (сейчас сказали бы) малообеспеченные. На селе за всё платил колхоз. Это было требование Калинина.
Будет ещё дерьмовее. Что может предложить крепостная власть? Она же франшиза.
... Война 75 лет как закончилась.
неужели ? Не все твои фантазии исполняются
Трамп предлагает США шансы возродить экономику
Байден и компания превратит США в страну 3 го мира
Кому быть? Решать будут финансовые олигархи