После победы Джо Байдена Россию ждут непростые времена

20:04 8.11.2020

Надо учитывать, что именно Байден был автором и проводником политики устранения Владимира Путина в 2011-м и поддержки второго срока для Дмитрия Медведева

Наблюдатели и эксперты продолжают делать прогнозы о том, что ждет Россию после победы демократов на выборах в США и прихода к власти команды Джо Байдена. Об этом, в частности, пишет крупнейший российский телеграм-канал «Незыгарь», излагая по пунктам.

1. В разы увеличится турбулентность Системы и внешняя нагрузка на неё. Демократы полностью возвращают контроль за постсоветским пространством. Который, впрочем, никогда не уходил из-под контроля демократов. Правда, сдерживался администрацией Дональда Трампа.

2. У Байдена сильная и профессиональная команда как по Европе, постсоветскому пространству, так и по России. Давление на Москву и постсоветские республики кратно усилится. При этом администрация демократов будет иметь и больше ресурсов, и возможностей коммуникаций. Ставка команды Трампа на силовиков и администраторов будет сведена к нулю и замещаться на контакты с олигархами, околовластными группами, общественностью и маргиналами.

3. Америка вернется в Европу, усилится связка с Китаем (и начнутся интриги в отношении председателя Си Цзиньпина, против которого будут работать союзники демократов — комсомольцы). Усилится роль лимитрофов по границам России. Украина, Белоруссия, Средняя Азия будут использоваться как факторы ослабления России без окончательного решения украинского и белорусского кейсов.

4. Принципиальное отличие республиканца Трампа от демократа Байдена в том, что Трамп, представляя промышленный капитал, намеревался возродить США как лидера новой технологической революции, развивая реальный сектор экономики, ныне занятый китайскими и азиатскими фирмами. Трамп защищал внутренний рынок, возрождая некогда мощные американские заводы протекционистскими мерами.

Политика Трампа в отношении России по этим причинам была относительно сдержанной и сводилась к санкционному давлению. Она не принесла США ожидаемого результата, но была весьма эффективной для экономики России. Российские частные и государственные корпорации практически вытеснили американский капитал с позиций, которые он освоил в ходе приватизации 1990-х. Администрация демократов традиционно делает ставку на финансовый капитал и банковские структуры.

5. Администрация Байдена продолжит строить американоцентричную систему мира через развязывание конфликтов и развитие концепции управляемого хаоса, которой США придерживались в нулевые, конфликты на Ближнем Востоке, Ливии, в прокитайской Африке, Венесуэле, по границам России.

6. При демократе Байдене на российском пространстве произойдёт возвращение Семьи, ставка будет сделана на протоолигархические структуры и группы влияния. Снова будет актуализироваться вопрос новых альянсов, либерализации, досрочных выборов.

7. Произойдёт попытка заморозить намеченные правительством Мишустина — Белоусова первые изменения в экономике с целью возродить реальный сектор по стандартам нового технологического уклада. Не исключено, что внимание будет смещено на новые международные мегапроекты, вовлечение в региональные конфликты, псевдоважные цели. Задача администрации Байдена — выводить Россию из игры за позицию технологического лидера. Учитывая, что администрация демократов традиционно является коррумпированным институтом, не исключено вовлечение госкорпораций и бизнесов в новые сомнительные коррупционные сделки в обмен на лоялизм.

8. Новая администрация Байдена по всем возможным каналам попытается повлиять на ход и результаты так называемого большого трансфера власти, вплоть до досрочных выборов.

Будет сделана попытка максимальной нейтрализации «силовой партии»; создания многочисленных точек напряжения; создания управляемых кризисов.

Администрация демократов традиционно делает ставку на работу с национальными движениями и отдельными регионами. Надо учитывать, что именно Байден был автором и проводником политики устранения Владимира Путина в 2011-м и поддержки второго срока для Дмитрия Медведева.

Иными словами — Системе и элитам надо готовиться к непростым временам, периоду сохранения чести и проявлениям предательства. Последние два года Система выстраивала стратегию безопасности (в том числе конституционной реформации) — насколько эффективна она, покажет ближайшее время. Подвешивать ситуацию и ослаблять всех игроков — задача команды Байдена. Хаотизация политических процессов на территории бывшего СССР — также фирменная часть политики демократов.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев дает приблизительный список некоторых будущих главных игроков в команде Джо Байдена.

«Понятно, что Байден будет рулить страной не сам, — пишет Медведев. — Точнее, вообще не будет рулить. Он просто порой не сможет вспомнить, что он президент».

По словам Медведева, известны 49 человек, которые получат должности в Госдепе и Пентагоне.

Наверняка таковым будет Элай Ратнер — глава Center for a New American Security (CNAS). Очень интересные у него рассуждения об отношениях с Китаем. Их можно почитать, и очевидно, что отношения Вашингтона и Пекина при таких советчиках лучше не станут. Или Даниэль Бенаим — советник Байдена, бывший спичрайтер госсекретаря Клинтон.

«То есть это всё неоконовская поросль», — напоминает Медведев.

Рабочую группу по вопросам обороны возглавляет Френк Кендал, бывший замминистра обороны Эштона Картера. С ним в группе Роза Брукс и Кристин Вормут — бывшие сотрудники Пентагона. Еще летом они готовили некий план работы по оборонке в случае победы Байдена.

Группа по Европе — там три бывших сотрудника администрации Обамы. Самый интересный для нас — Майк Карпентер в прошлом заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, он даже в прошлом советник по внешней политике у вице-президента Джо Байдена.

«Его рассуждения о России и Европе стоит почитать, — комментирует Медведев. — В целом по каждой группе берем, смотрим кто эти все люди, и видим: большие профи в вопросах внешней политики и нацбезопасности. С упором на неоконовскую идеологию про „21 век — век Америки“ и костяком обамовской команды. То есть время сонно-ленивой американской внешней политики заканчивается. Будет жестко, напористо и чётко. Отсюда у меня три вопроса: готовы ли мы к этому; кто реально рулит командой Байдена; и что мы можем противопоставить этой команде, какими ресурсами и мозговыми центрами располагаем?».

Ответов на эти вопросы эксперты пока не дают.