Украина ввела санкции против Никарагуа
Украина объявила о введении санкций в отношении Никарагуа, сообщает РИА Новости.
Причиной этого стал визит посла Никарагуа в Крым и назначение почетного консула в Крыму.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым для вручения консульского патента.
В ведомстве отметили, что рассматривают этот шаг как откровенно недружественный со стороны Никарагуа по отношению у Украине.
"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
поймал хохол золоту рыбку
та ему отпусти и три желания
он шоб фины на китай войной потом китай на финов потом финны опять
рыбка а зачем тебе надо? Як усе через москалей!!!!
Новороссию вертать надо!!!
да. Сильно. Кирдык теперь Никарагуа
луна тоже светит для Крыма, надо бы и ей санкции объявить...
Ну, теперь всё! Украина запретит продавать в Никарагуа свой чернозём!
В Никарагуа не знают, кто такая "Украина". Да, а Крым в составе РФ Никарагуа, вроде бы признала еще в 14-м. Впрочем, за точность не ручаюсь.