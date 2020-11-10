Украина ввела санкции против Никарагуа

15:29 10.11.2020

Украина объявила о введении санкций в отношении Никарагуа, сообщает РИА Новости.

Причиной этого стал визит посла Никарагуа в Крым и назначение почетного консула в Крыму.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым для вручения консульского патента.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот шаг как откровенно недружественный со стороны Никарагуа по отношению у Украине.

"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД Украины.