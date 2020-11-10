Украина ввела санкции против Никарагуа

Украина объявила о введении санкций в отношении Никарагуа, сообщает РИА Новости.

Причиной этого стал визит посла Никарагуа в Крым и назначение почетного консула в Крыму.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым для вручения консульского патента. 

В ведомстве отметили, что рассматривают этот шаг как откровенно недружественный со стороны Никарагуа по отношению у Украине. 

"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД Украины. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 19:50
    Гость: xcv cxn

    поймал хохол золоту рыбку
    та ему отпусти и три желания
    он шоб фины на китай войной потом китай на финов потом финны опять
    рыбка а зачем тебе надо? Як усе через москалей!!!!
    Новороссию вертать надо!!!

  5. 10.11.2020, 16:55
    Гость: мнение со стороны

    В Никарагуа не знают, кто такая "Украина". Да, а Крым в составе РФ Никарагуа, вроде бы признала еще в 14-м. Впрочем, за точность не ручаюсь.

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