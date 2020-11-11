Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону для борьбы с терроризмом

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгеской зоны для обеспечения внутри ЕС безопасности. Также он предложил создать Европейский совет внутренней безопасности, а также ужесточить контроль над интернетом.

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности, что предполагает усиление внешних границ Евросоюза, улучшение механизма оценки функционирования Шенгенской зоны, включая санкции в отношении тех, кто не выполняет свои обязательства»,— приводит слова Макрона «Коммерсант».

Париж намерен в ближайшее время представить план реформы.

10 ноября французский президент принял в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца. Вместе они провели видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темой их встречи стала борьба с террористической угрозой в ЕС.

Дискуссия об ужесточении борьбы с терроризмом возобновилась на фоне серии нападений исламистов в Европе. Во Франции нападения на местных жителей произошли в пригороде Парижа, Авиньоне, Лионе и Ницце. В Австрии мужчина расстрелял прохожих. Атаки власти обеих стран признали терактами. Ответственность за нападение в Вене взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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