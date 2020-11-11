США введут санкции против страховых компаний из-за «Северного потока-2»

09:54 11.11.2020

Власти США планируют ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года.

Так, в новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. При этом санкции не будут распространятся на Германию или официальных лиц страны.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.