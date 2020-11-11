США введут санкции против страховых компаний из-за «Северного потока-2»

Северный поток-2

Власти США планируют ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года.

Так, в новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. При этом санкции не будут распространятся на Германию или официальных лиц страны.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2020, 15:31
    Гость: IgS

    страны уже нет, 24% населенияп лохо понимают прочитанное, каштаноголовые заставляют полицию и остальных целовать свои вонючие ботинки, потенциальный президент плохо помнит свое имя, старуха Изергиль двумя оставшимися зубами все еще касается укусить Трампа, американцы мрут МИЛЛИОНАМИ, и тявканье продолжается.

  4. 11.11.2020, 13:20
    Гость: Петроф

    Ну, наши "мыслители" штатные должны были такой очевидный и предсказуемый ход предвидеть. Если, конечно, мы умеем играть в долгую. А если как вратарь: отбил, и слава Богу. А команда не делает что-то для увода мяча от своих ворот, то сделать уже ничего нельзя будет. И что еще покказательно: Китай гнобят за технологии 5G, а нас - за распродажу "народного" богатства из недр. Больше нас и ухватить за что-нибудь значительное нет что-ли? Про космос уже можно временно забыть. Скоро уже и индусы обойдут вчистую.

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