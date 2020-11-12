Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом
Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, объявив бесполетную зону, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны страны Шушана Степаняня.
Данное заявление было выпущено после появления информации о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана.
"Эти слухи являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны", - прокомментировал Степанян.
Исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, причиной этого стали провокации с армянской стороны. В свою очередь Армения заявила о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).
В ночь на 10 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в 1952 году американцы разбомбили советскую военно-воздушную базу на Дальнем Востоке. Сказали:"По ошибке". Сталин утерся.
Непонятна реакция на сбитый азерами вертолет. Это была чистая провокация. Тут должно действовать одно правило - Сбили "по ошибке" ну и также поднять звено стратегической авиации и нанести ракетный удар по месту пуска ракеты уничтожая все в радиусе 2 км. Знаете как рукой снимет любителей сбивать самолеты и вертолеты РФ. Ну и разумеется принести извинения ошибочка вышла темно было ничего не видно думали боевики там сидят, все по справедливости. И вопрос к командиру части РФ он что специально туда именно к границе направил вертолет да еще в темное время суток. Командир части должен быть арестован и нести ответственность
Ереван в Карабахе ни кто. Что за заявления подобные?