ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за смерти активиста

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейский союз может подготовить новые санкции против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

«Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — отмечается в релизе.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Накануне сообщалось, что 31-летний Роман Бондаренко скончался, перенеся операцию и находясь в коме. Как отмечали местные жители, активист был избит вечером предыдущего дня неизвестными людьми в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Погибший мужчина выходил к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 23:53
    Гость: Рабинович

    Прав Иван Иванович: тупо начали бить.
    Видимо, белорусские правоохранители не рискнули переходить красную линию - и свалили грязную работу на тупых бандюганов, готовых за деньги убить хоть родного брата.
    Но если это сделано с одобрения Лукашенко, то это его грубая ошибка.
    Пока протестующих бьёт милиция - большинство обывателей готовы признать, что это законно и необходимо для поддержания порядка.
    Но если в дело влезут бандиты - народ, во-первых, поймёт, что власть ситуацию не контролирует, а во-вторых, начнёт лупить бандитов просто из чувства самосохранения.
    Это на милицию законопослушные граждане не полезут. А с бандитами будут разбираться без церемоний: не хочешь, чтоб тебе проломили голову - бей сам не стесняясь.
    В общем, лучшее, что может сделать в этой ситуации Лукашенко - это найти убийц Романа Бондаренко и показательно свернуть им головы.
    Даже если они действовали по заказу милиции - жалеть их не надо.

  2. 13.11.2020, 21:32
    Гость: На самом деле

    ему, до тебя русофоба еще далеко. В России уже не осталось семьи, которую ты и твои подельники не ограбили.

  3. 13.11.2020, 21:31
    Гость: ответ

    В дискурсе, как говорят, стороны равны. И его мнение о том, что сволочь - это ты и тебе подобные ,тоже имеет право быть. Покеда, змагар.

  4. 13.11.2020, 21:23
    Гость: ответ

    Речь шла о жертвах не прошлого режима, а режимов "национальносознательных". Политических жертв прошлого режима я не знаю, если исключить недоказанный факт его причастности к "сотне". Белоруссия более значима для Европы в силу более высокого уровня ее вестернизации. О том, что там во многом западная культура и элементы европейской цивилизации, видно невооруженным глазом. Даже протестные акции(я далек от того, чтобы бездумно их поддерживать, хотя согласен с тем, что толчок развитию общества они дадут) проходили с соблюдением чистоты, довольно организованно, хотя и без общенациональных организаций. Дерьма не оставалось. Конечно, более рационалистическое общество, что заметил очень давно, в том числе изучая поведение людей во время т.н. "искусственного голода", и т.д. К тому же Беларусь более работающая страна с ВВП на д.н. по ППС более значительным, чем не только Украина, но и все сегодняшние кандидаты в члены ЕС. В общем, принять ее много дешевле, чем Украину, и спокойней. Но есть, конечно, и "вопросы".

  5. 13.11.2020, 20:58
    Гость: SS

    При тов. Сталине паникеров расстреливали. А на счет "додушат" - не смешите. В ЕС и США такой внутренний кризис начинается, что им скоро не до РБ и РФ будет от слова совсем. Тем более РБ уже 25 лет чивет под всеми возможными и невозможными санкциями и давно адаптировалась.

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