ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за смерти активиста

16:37 13.11.2020

Европейский союз может подготовить новые санкции против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

«Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — отмечается в релизе.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Накануне сообщалось, что 31-летний Роман Бондаренко скончался, перенеся операцию и находясь в коме. Как отмечали местные жители, активист был избит вечером предыдущего дня неизвестными людьми в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Погибший мужчина выходил к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли.