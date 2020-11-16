Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

07:34 16.11.2020

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье, 15 ноябрбя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК страны.

Напомним, что в воскресенье состоялся второй тур выбороу президента Молдавии. В первом туре, прошедшем 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61% голосов избирателей.

После подсчета протоколов с 98% избирательных участков, Санду получила 54% голосов избирателей, ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тысяч голосов - почти 800 тысяч избирателей поддержали Санду, 685 тысяч отдали голоса за Додона.

На текущий момент осталось подсчитать только голоса примерно на 50 избирательных участках за рубежом. При этом ожидается, что разрыв между конкурентами только увеличится, так как молдавская диаспора преимущественно голосует за Санду.

Окончательные результаты будут известны после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока свое поражение не признал. Его действующий мандат истекает 23 декабря. Инаугурация нового главы государства состоится сразу после этой даты.