Обама рассказал о слабостях России

17 ноября в продажу поступила книга Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land), в которой бывший президент США рассказал, какие слабости являются главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы.

В книге Обама пишет, что «Россия больше не является сверхдержавой». «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», - пишет Обама.

Он также отметил высокий уровень коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения, сообщает ТАСС.

По его мнению, «гнев [Москвы] во многом был обращен против США». Этим обстоятельством Обама объясняет «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН» и «активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.11.2020, 22:20
    Гость: Да

    Что за ерунда..
    Мечтали об оружии, сделали..
    Мечтали о вакцине, создали.
    ------

    Придумайте что нибудь другое..

    Проблема, скорее, обратная..большинство ничего не хотят...

  4. 17.11.2020, 22:03
    Гость: Остапушке

    Сверхдержава - это страна, которая безудержно штампует "зелень" и, нагло улыбаясь, пытается скупить всё и вся за дёшево.!

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