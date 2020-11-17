Обама рассказал о слабостях России

15:11 17.11.2020

17 ноября в продажу поступила книга Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land), в которой бывший президент США рассказал, какие слабости являются главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы.

В книге Обама пишет, что «Россия больше не является сверхдержавой». «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», - пишет Обама.

Он также отметил высокий уровень коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения, сообщает ТАСС.

По его мнению, «гнев [Москвы] во многом был обращен против США». Этим обстоятельством Обама объясняет «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН» и «активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» РФ.