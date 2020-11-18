В Баку состоялась акция протеста против российских миротворцев в Карабахе
В столице Азербайджана Баку группа граждан провела акцию протеста против российских миротворческих сил в Карабахе. Протестующие скандировали: "Россия, уходи, Турция, оставайся".
После того, как было подписано трехстороннее соглашение между лидерами России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе, туда вошли миротворческие силы России для патрулирования территории. Против присутствия в Карабахе российских военных и выступила в Баку накануне группа азербайджанцев, пишет турецкое издание Star.
Протестующие держали в руках флаги Азербайджана, Турции и Пакистана. Они выкрикивали лозунги "Путин, уходи!", "Пусть Россия уходит из Азербайджана!", "Пусть придет Турция!"
Власти Азербайджана осудили эту антироссийскую акцию, назвав протестующих провокаторами. Участники митинга не являются известными политическими или общественными активистами, отмечает издание kadara.ru. Против решения о вводе миротворцев могут выступать только те силы, которые негативно относятся к успехам страны, заявил заместитель председателя парламента Азербайджана Фазаиль Ибрагимли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
зато ты все понимаешь, кому как надо жить, что делать.
примет москва санкции, москва за сбитый вертолет ничего не сделала. А ты уже санкции какие то придумал
да да попляшут, спляшут, мечтай фантазер диванный
Ну вот ещё две страны зуб имеют Правильно говорят двое дерутся третий не лезь
Турция в Азербайджан притащится с довеском в виде оравы боевиков из Сирии. Вот тогда азербайджанцы попляшут.
Если азербайджанцы так любят Турцию,то им пора переносить бизнес и уезжать из России в любимую и родственную страну.
Зачем России нужна пятая колонна страны НАТО?