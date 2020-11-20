Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья

13:34 20.11.2020

Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что относительно Приднестровья пора отменить «мягкий подход» в переговорах, поскольку он так и не принес результата. Об этом политик заявила в интервью изданию «Европейская правда».

По мнению Санду, юридический статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. При этом избранный президент выступила против предложенной действующим главой государства Игорем Додоном федерализации Молдавии.

«И он (формат урегулирования конфликта) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», — сказала она.

Как отметила Санду, Приднестровье – это регион, который «откололся» и куда представители законных молдавских властей «не могут даже попасть».

«И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами», — подчеркнула Санду. По ее словам, Кишинев не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.