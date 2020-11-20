Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья

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Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что относительно Приднестровья пора отменить «мягкий подход» в переговорах, поскольку он так и не принес результата. Об этом политик заявила в интервью изданию «Европейская правда».

По мнению Санду, юридический статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. При этом избранный президент выступила против предложенной действующим главой государства Игорем Додоном федерализации Молдавии.

«И он (формат урегулирования конфликта) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», — сказала она.

Как отметила Санду, Приднестровье – это регион, который «откололся» и куда представители законных молдавских властей «не могут даже попасть».

«И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами»,  — подчеркнула Санду. По ее словам, Кишинев не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 21:29
    Гость: мнение со стороны

    Провокатор. Возьми калаш и сходи. Как ваш полковник ФСБ ходил со сподвижниками.

  3. 20.11.2020, 21:18
    Гость: Цадик

    Как раз то, что Кишинев не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье говорит об уме. Противника не следует унижать. Это одна Моська против Слона ничто, а стая таки да завалит. Как схватят за Это. Да. Будет праздник.

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