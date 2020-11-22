В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России

На упаковках с замороженными куриными ножками, импортированными в Китай из России, обнаружили коронавирус, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань. Власти города приостановили работу компаний, поставляющих и принимающих товар, и провели РНК-тест на коронавирус среди сотрудников, контактировавших с пищей.

Коронавирус был также обнаружен на упаковках с куриными крыльями из Аргентины. Тесты среди сотрудников, контактировавших с пищей, показали отрицательный результат.

В Китае за сутки обнаружено три новых случая заражения коронавирусом среди местного населения: один в Шанхае и два — в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с Россией. Из-за заражения в приграничном городе Маньчжоули отменили пассажирское железнодорожное сообщение. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.11.2020, 18:31
    Гость: Иван Иваныч

    Поясни, с учётом того, что пик в России пришёлся на туристов, возвратившихся из Европы в конце феврале, начала марта. Ну просто, хоть раз попробуй не г.... плеваться, а что то высказать.

  3. 22.11.2020, 18:28
    Гость: Иван Иваныч

    Бедные люди. Если действительность неугодна, то тем хуже для действительности.

  4. 22.11.2020, 18:07
    Гость: blog2038,.

    "В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России"
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    Странное заявление. Насколько я слышал этот вирус не в состоянии выжить долее 48-и часов за пределами живого организма.

Все комментарии (30)
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