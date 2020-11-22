"В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России"

12:23 22.11.2020

На упаковках с замороженными куриными ножками, импортированными в Китай из России, обнаружили коронавирус, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань. Власти города приостановили работу компаний, поставляющих и принимающих товар, и провели РНК-тест на коронавирус среди сотрудников, контактировавших с пищей.

Коронавирус был также обнаружен на упаковках с куриными крыльями из Аргентины. Тесты среди сотрудников, контактировавших с пищей, показали отрицательный результат.

В Китае за сутки обнаружено три новых случая заражения коронавирусом среди местного населения: один в Шанхае и два — в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с Россией. Из-за заражения в приграничном городе Маньчжоули отменили пассажирское железнодорожное сообщение.