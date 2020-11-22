В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России
На упаковках с замороженными куриными ножками, импортированными в Китай из России, обнаружили коронавирус, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань. Власти города приостановили работу компаний, поставляющих и принимающих товар, и провели РНК-тест на коронавирус среди сотрудников, контактировавших с пищей.
Коронавирус был также обнаружен на упаковках с куриными крыльями из Аргентины. Тесты среди сотрудников, контактировавших с пищей, показали отрицательный результат.
В Китае за сутки обнаружено три новых случая заражения коронавирусом среди местного населения: один в Шанхае и два — в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с Россией. Из-за заражения в приграничном городе Маньчжоули отменили пассажирское железнодорожное сообщение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да. Интересное обсуждение тут возникло. Круговорот г... на вентилятор.
Поясни, с учётом того, что пик в России пришёлся на туристов, возвратившихся из Европы в конце феврале, начала марта. Ну просто, хоть раз попробуй не г.... плеваться, а что то высказать.
Бедные люди. Если действительность неугодна, то тем хуже для действительности.
"В Китае обнаружили коронавирус на упаковках с мясом из России"
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Странное заявление. Насколько я слышал этот вирус не в состоянии выжить долее 48-и часов за пределами живого организма.
Проще,анализы показывают содержание целлюлозы