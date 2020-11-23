Российский офицер получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе

© KM.RU, Стоп-кадры из видео Министерства обороны РФ

Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе в результате подрыва мины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Также погиб один азербайджанский военный. Кроме того, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Военнослужащий РФ доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.

Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.

В Тертерском районе работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста.

В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Задача этих групп - поиск и передача тел погибших в ходе конфликта.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 22:10
    Гость: gvozd

    практически наверняка дело рук пашинянских подпендосников - кто понесет Ответ за это Преступление?
    просто после Следующего Убийства солдата рф - армии рф надо просто сняться и отойти в сторону - до тех пока не перебьют тех кто рвется повзрывать..

  2. 23.11.2020, 22:01
    Гость: алварез

    Ары понавтыкали мины везде из принципа - сам не буду жить там и другим не дам.

  5. 23.11.2020, 21:25
    Гость: вот и началось

    Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе

    азербайджанского а карабахских не жаль, это их проблема,
    а НАШИ ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ из-за их хотелок страдатьью за каку-таку ИДЕЮ, как намедни писал воин-конфликтолог Лифанов?
    Это ... чокнутые дерутся, а весь мир виноват.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Путина облачили в юридическую броню: депутаты надеются защитить бывших глав государства при помощи статуса неприкосновенности и пожизненного сенаторства
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Джихад vs дружба народов? Что последует за запретом на браки мусульман с иноверцами
«Русская идея» современной войны
© KM.RU, Алексей Белкин
Митинги отменят, подстрекателей уволят, иноагентов посадят
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 миллиона
Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 млн руб.
На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин подписал закон о налоге для богатых
© KM.RU, Алексей Белкин
СК обвинил полковника МВД в перевозке смертницы для терактов в 2010 году
Сервис онлайн оформления ДТП заработал по всей России
© KM.RU, Стоп-кадры из видео Министерства обороны РФ
СМИ сообщили о разногласиях Турции и России по миротворцам в Карабахе
Дума рассмотрит штрафы за неправомерное использование знака журналиста
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Рогозин подал в суд на СМИ, назвавшие его «гробовщиком российского космоса»