Российский офицер получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе в результате подрыва мины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Также погиб один азербайджанский военный. Кроме того, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Военнослужащий РФ доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.
Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.
В Тертерском районе работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста.
В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Задача этих групп - поиск и передача тел погибших в ходе конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
практически наверняка дело рук пашинянских подпендосников - кто понесет Ответ за это Преступление?
просто после Следующего Убийства солдата рф - армии рф надо просто сняться и отойти в сторону - до тех пока не перебьют тех кто рвется повзрывать..
Ары понавтыкали мины везде из принципа - сам не буду жить там и другим не дам.
/ ПОЧЕМУ /
Работа такая.
что за тела погибших?
Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе
азербайджанского а карабахских не жаль, это их проблема,
а НАШИ ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ из-за их хотелок страдатьью за каку-таку ИДЕЮ, как намедни писал воин-конфликтолог Лифанов?
Это ... чокнутые дерутся, а весь мир виноват.