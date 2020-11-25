Трамп проведет серию помилований перед уходом с поста президента

09:01 25.11.2020

Президент США Дональд Трамп планирует провести серию помилований перед тем, как покинуть пост президента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В частности, Трамп планирует помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В СМИ называют этот шаг "кульминаций четырехлетней политической и юридической саги", которая началась с расследования ФБР предполагаемой связи между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

Флинн в 2017 году ушел в отставку после публикации в СМИ сведений о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем ФБР уличило Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным. Весной 2020 года Минюст США пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна, и тот отказался признавать вину.

Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения, а процесс вынесения приговора приостановлен.