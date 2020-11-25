Трамп проведет серию помилований перед уходом с поста президента
Президент США Дональд Трамп планирует провести серию помилований перед тем, как покинуть пост президента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
В частности, Трамп планирует помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В СМИ называют этот шаг "кульминаций четырехлетней политической и юридической саги", которая началась с расследования ФБР предполагаемой связи между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.
Флинн в 2017 году ушел в отставку после публикации в СМИ сведений о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем ФБР уличило Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным. Весной 2020 года Минюст США пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна, и тот отказался признавать вину.
Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения, а процесс вынесения приговора приостановлен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А разве есть хоть одно доказательство правоты Трампа,все иски в судах рассыпаются ,более 30ти исков. Голосование по почте это норма в Штатах, я голосовал за Трампа по почте. Это мой отказ от закрытости моего решения т.к. Я ставлю свою подпись и данные. Трамп проиграл изза своего длинного языка , хамских выходок и нарцизма.
В дальнейшем ФБР уличило Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме.
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ни в чем фбр никого не уличило, это ложь.
однако самое главное, "расследование" фбр по Сфабрикованному делу против флинна, автоматически подтвердило что трамп говорил правду, когда жаловался на то что его избирательный штаб находился под прослушкой и слежкой во время выборов..
за это собсно и слетел главнюк политической полиции сша(фбр).
кстати, а в чем собсно было "преступление"?
в том что Будущий руководитель иностранных дел поинтересовался мнением посла одной из ядерных держав...
это его работа вообще то..
то что демократы не понесли наказания за Это сфабрикованное дело - было большой ошибкой трампа.
Двух индюшек на день благодарения уже помиловал.
намного благородней, чем все это клинтанутое чмо.
Флинн просто ангел в сравнении с демократическим жульем.