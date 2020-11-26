Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

18:49 26.11.2020

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране.

"За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет ТАСС.

Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе - на спорной территории начались активные бои.