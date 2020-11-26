Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране. 

"За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет ТАСС.

Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.

Военное положение было объявлено в Армении  27 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе - на спорной территории начались активные бои. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2020, 21:50
    Гость: алварез

    Ара не будет арой, если не кинет фейк. У них всё фейковое, начиная со своей 100 000 летней истории!

  4. 26.11.2020, 21:34
    Гость: Вот так :

    Те из вас, кто здесь ратовал за защиту армян- получите и распишитесь. Оттуда уже пошли гробы наших ребят.

  5. 26.11.2020, 19:54
    Гость: Алла поздравляю

    ///Азербайджан: ракетами «Искандер» в Карабахе управляли из России, пишет Российский Диалог. В Азербайджане вовсю муссируется версия, будто Россия управляла тактическими ракетными комплексами «Искандер» армянской армии. Официально об этом заявила Генпрокуратура республики.//////
    Что у вас там в Азербаджане курят?

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