Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране
Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране.
"За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.
Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет ТАСС.
Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе - на спорной территории начались активные бои.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это армянскии юмор? Что общего между унитазами и "Искандерами"?
Ара не будет арой, если не кинет фейк. У них всё фейковое, начиная со своей 100 000 летней истории!
Арам надо ввести не военное положение, а тюремное.
Те из вас, кто здесь ратовал за защиту армян- получите и распишитесь. Оттуда уже пошли гробы наших ребят.
///Азербайджан: ракетами «Искандер» в Карабахе управляли из России, пишет Российский Диалог. В Азербайджане вовсю муссируется версия, будто Россия управляла тактическими ракетными комплексами «Искандер» армянской армии. Официально об этом заявила Генпрокуратура республики.//////
Что у вас там в Азербаджане курят?