Россия предложила Белоруссии штамм вакцины для ее производства в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российское руководство предложило республике штамм вакцины от коронавируса, чтобы в стране смогли организовать ее производство. При этом поучаствовать в финансировании проекта хотел и российский бизнес.

При этом Лукашенко считает, что белорусы должны научиться производить свою вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

«Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА. - Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину».

Лукашенко также подчеркнул, что в стране найдут возможность для организации производственной линии на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2020, 16:45
    Гость: Тихановская предупредила об "обнулении" России

    Оппозиция Белоруссии намерена аннулировать все соглашения, которые Минск заключит с Москвой. Об этом заявила Светлана Тихановская.
    --
    Как пишут в соцмедиа, "Светлана Тихановская обещает после своего прихода к власти в Белоруссии пересмотреть "сделки и договоры", заключенные Александром Лукашенко с Россией.
    --
    За такую позицию президент США Байден пригласил ее на свою инаугурацию.
    --
    В 2024 состоятся выборы президента России, где Запад во главе с Америкой признают президентом жену Навального Юлию Навальную, которая наберёт 0,001% голосов.
    И в этом же 2024 состоятся выборы президента США, где 2-ой раз подряд президентом выберут 82-х летнего Байдена, которого поздравит Юлия Навальная, а тот в свою очередь за антироссийскую позицию пригласит её на инаугурацию.
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей

  2. 27.11.2020, 15:51
    Гость: Молодец, отбрил

    "При этом поучаствовать в финансировании проекта хотел и российский бизнес". Он и сейчас хочет. Не пускай его к себе, Батька! Все разворуют.

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