Россия предложила Белоруссии штамм вакцины для ее производства в республике

15:44 27.11.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российское руководство предложило республике штамм вакцины от коронавируса, чтобы в стране смогли организовать ее производство. При этом поучаствовать в финансировании проекта хотел и российский бизнес.

При этом Лукашенко считает, что белорусы должны научиться производить свою вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

«Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА. - Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину».

Лукашенко также подчеркнул, что в стране найдут возможность для организации производственной линии на базе предприятия «Белмедпрепараты».