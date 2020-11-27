Трамп назвал условие своего ухода с поста президента США

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах и передаст власть кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, если за того проголосует коллегия выборщиков.

Однако, по его словам, если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, то они "совершат большую ошибку". "Думаю, что много всего произойдет до 20 января", - добавил он.

На сегодняшний день, Трамп отказывается признавать свое поражение. Он настаивает на том, что в ходе выборов были многочисленные мошенничества. Трамп выразил уверенность, что получил значительно больше 74 млн голосов, но бюллетени в его поддержку были уничтожены.

Трамп также сравнил выборную инфраструктуру в США со странами третьего мира, отмечает "Интерфакс".

20 января 2021 года должна состояться инаугурация нового президента США. Голосование коллегии выборщиков в каждом штате пройдет 14 декабря.

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