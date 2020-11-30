Президент Армении попросил Путина помочь вернуть пленных из Азербайджана

18:53 30.11.2020

Президент Армении Армен Саркисян попросил российского коллегу Владимира Путина помочь вернуть армянских пленных и заложников из числа мирных жителей из Азербайджана. Текст письма к главе государства опубликован на сайте армянского президента.

«Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших», — говорится в обращении Саркисяна к россмйскому лидеру. Саркисян отметил, что в стране «глубоко обеспокоены» положением солдат и мирных жителей в плену в Азербайджане.

Ранее в этот же день лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян написал на странице в Facebook, что тела более 600 погибших в ходе боев с ВС Азербайджана вывезены из Карабаха при содействии российских миротворцев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. 9 ноября при содействии Москвы стороны подписали соглашение о прекращении огня. В Ереване, тем не менее, договоренность восприняли как предательство. В настоящее время в Армении идут массовые протесты против подписавшего соглашение премьер-министра Никола Пашиняна. Сам он призвал прекратить внутренние конфликты.