Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»
Американские политики в очередной раз заявили о необходимости введения новых санкций против Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз причиной возможных ограничений стала предполагаемая связь ОАЭ с бойцами ЧВК «Вагнера». О данной связи ранее говорили в Пентагоне.
За введение санкций выступил сенатор Боб Менендес, считающийся одним из главных противников военных сделок США с ОАЭ. Поолитик подчеркнул, что официальный Абу-Даби якобы поддерживает Ливийскую национальную армию и вмешивается во внутриливийский конфликт. Сенатор подчеркнул, что действия ОАЭ являются вмешательством в дела третьей страны.
«Мы не можем остаться в стороне и непременно рассмотрим вопрос введения экономических санкций в отношении Абу-Даби. Против ОАЭ нужно ввести санкции за связи с ЧВК «Вагнера», - заявил Менендес.
Кроме того, сенатор считает, что Соединенным Штатам необходимо остановить торговую сделку с ОАЭ по продаже американских истребителей, инициированную президентом Дональдом Трампом.
Высказывания Менендеса последовали за публикацией Foreign Policy о том, что ОАЭ спонсируют ЧВК «Вагнера» в Ливии. Журналисты опираются на отчет Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке.
Отдельно стоит отметить, что активная фаза политического противостояния США и ОАЭ началась после президентских выборов в Штатах 2020 года. Демократическая партия и Пентагон негативно настроены против поставок вооружения в Объединенные арабские эмираты. Считается, что причина нападок на ОАЭ – активное сотрудничество страны с Россией и Китаем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
конфликт в Ливии создали сга и сами имеют уйму ЧВК прайватеров как Россия казаков до 19века как Ермака например
Сначала надо ему алфавит выучить до конца
ой, чья бы корова мумукала, как там поживают мистер Принс и его академия, ранее носившая кликуху блэк вотер, а ещё ранее другую и т.д., что они делали в Афганистане, Ираке,Сирии или на Украине?
Следите за новостями - ОАЭ уже давно облобызались с Израилем, ещё до того как Сауды решили.
чмо просто обязано гадить России и ее настоящим партнерам, иначе без такого мощного врага эту гомотолерастную элиту просто укатают свои же во все
верстия