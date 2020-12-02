Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»

16:00 2.12.2020

Американские политики в очередной раз заявили о необходимости введения новых санкций против Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз причиной возможных ограничений стала предполагаемая связь ОАЭ с бойцами ЧВК «Вагнера». О данной связи ранее говорили в Пентагоне.

За введение санкций выступил сенатор Боб Менендес, считающийся одним из главных противников военных сделок США с ОАЭ. Поолитик подчеркнул, что официальный Абу-Даби якобы поддерживает Ливийскую национальную армию и вмешивается во внутриливийский конфликт. Сенатор подчеркнул, что действия ОАЭ являются вмешательством в дела третьей страны.

«Мы не можем остаться в стороне и непременно рассмотрим вопрос введения экономических санкций в отношении Абу-Даби. Против ОАЭ нужно ввести санкции за связи с ЧВК «Вагнера», - заявил Менендес.

Кроме того, сенатор считает, что Соединенным Штатам необходимо остановить торговую сделку с ОАЭ по продаже американских истребителей, инициированную президентом Дональдом Трампом.

Высказывания Менендеса последовали за публикацией Foreign Policy о том, что ОАЭ спонсируют ЧВК «Вагнера» в Ливии. Журналисты опираются на отчет Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке.

Отдельно стоит отметить, что активная фаза политического противостояния США и ОАЭ началась после президентских выборов в Штатах 2020 года. Демократическая партия и Пентагон негативно настроены против поставок вооружения в Объединенные арабские эмираты. Считается, что причина нападок на ОАЭ – активное сотрудничество страны с Россией и Китаем.