Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»

Сенатор Боб Менендес

Американские политики в очередной раз заявили о необходимости введения новых санкций против Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз причиной возможных ограничений стала предполагаемая связь ОАЭ с бойцами ЧВК «Вагнера». О данной связи ранее говорили в Пентагоне.

За введение санкций выступил сенатор Боб Менендес, считающийся одним из главных противников военных сделок США с ОАЭ. Поолитик подчеркнул, что официальный Абу-Даби якобы поддерживает Ливийскую национальную армию и вмешивается во внутриливийский конфликт. Сенатор подчеркнул, что действия ОАЭ являются вмешательством в дела третьей страны.

«Мы не можем остаться в стороне и непременно рассмотрим вопрос введения экономических санкций в отношении Абу-Даби. Против ОАЭ нужно ввести санкции за связи с ЧВК «Вагнера», - заявил Менендес.

Кроме того, сенатор считает, что Соединенным Штатам необходимо остановить торговую сделку с ОАЭ по продаже американских истребителей, инициированную президентом Дональдом Трампом.

Высказывания Менендеса последовали за публикацией Foreign Policy о том, что ОАЭ спонсируют ЧВК «Вагнера» в Ливии. Журналисты опираются на отчет Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке.

Отдельно стоит отметить, что активная фаза политического противостояния США и ОАЭ началась после президентских выборов в Штатах 2020 года. Демократическая партия и Пентагон негативно настроены против поставок вооружения в Объединенные арабские эмираты. Считается, что причина нападок на ОАЭ – активное сотрудничество страны с Россией и Китаем.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 20:39
    Гость: чситст

    конфликт в Ливии создали сга и сами имеют уйму ЧВК прайватеров как Россия казаков до 19века как Ермака например

  3. 02.12.2020, 19:31
    Гость: в зеркало посмотри, сенатор

    ой, чья бы корова мумукала, как там поживают мистер Принс и его академия, ранее носившая кликуху блэк вотер, а ещё ранее другую и т.д., что они делали в Афганистане, Ираке,Сирии или на Украине?

  4. 02.12.2020, 19:26
    Гость: blog2038,.

    Следите за новостями - ОАЭ уже давно облобызались с Израилем, ещё до того как Сауды решили.

  5. 02.12.2020, 19:20
    Гость: Пиндосячье

    чмо просто обязано гадить России и ее настоящим партнерам, иначе без такого мощного врага эту гомотолерастную элиту просто укатают свои же во все
    верстия

Все комментарии (11)
Выбор читателей
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Экс-чекисты ушли в банкиры, а их дети стали «баронами»
Instagram и Youtube
«В обществе начинают понимать, что все эти блогеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН
Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer
Фото с сайта novostipmr.com
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги
© KM.RU, Кирилл Дуболев
ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии
НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года
Фото с сайта pixabay.com
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января