НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года

Согласно опубликованному докладу о реформировании «НАТО - 2030», Россия останется главной военной угрозой для безопасности и военным противником альянса до 2030 года.

«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.

В документе также упоминается Китай, который НАТО считает второй по масштабам военной угрозой.

«Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», - отмечается в документе.

На основании данного документа в 2021 году саммит НАТО должен принять новую Стратегическую концепцию альянса, сообщает ТАСС.

При этом в НАТО хотят сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании, но отмечают, что вести этот диалог намерены с «позиции силы и атлантического единства». Также планируется создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за сотрудничеством России и Китая.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2020, 00:08
    Гость: Наташа, ты именно тот хлопец, который

    нетрусливый, а напротив, просто изнываешь от собственной отчаянной дерзости.

  2. 03.12.2020, 00:05
    Гость: НАТО была создана 4 апреля 1949 года

    с целью "защиты евросоюза от СССР", т.е., против СССР, потому что СССР не собирался нападать на Евросоюз.
    *
    Знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде; в процессе объединения Германии с 1990 по 1991 гг. со стороны западных лидеров в адрес Горбачева и других советских официальных лиц поступила целая серия гарантий, касающихся вопросов безопасности Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы, опубликованные Архивом национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона. Оказалось ложью то обещание.
    Предельно ясно, что цель НАТО - угрожать России. Это их цель и устремления. Ясно, что при этом заявляется, что именно Россия угрожает НАТО. Россия не угрожает, но России есть чем ответить на угрозы НАТО.
    Почему Уркаина надеется вступить в НАТО? Что свойственно украинизму (тип мышления), - украинизм всегда стремиля к достижению якобы безопосности для себя чужими руками. Украинизм страстно желает втянуть НАТО в войну против России.

  3. 02.12.2020, 23:38
    Гость: Нет

    Что нацистского в НАТО? А есть ли нацизм в передачах Соловьева в отношении украинцев? Или в других ток-шоу? Украинцы это ж хохлы! Их надо .....

  5. 02.12.2020, 23:24
    Гость: А почему НАТО

    Не должно называть Россию угрозой. Если глава государства на фоне увядающих остатков экономики периодически то и дело ехидно расскзазывает о новых супер-пупер ракетах с демонстрацией соответсвующих мультфилмов. Если бы он рассказывал о планах поднять минимальную зарплату в России хотя бы до 500 долларов , что на западе за гранью нищеты , если бы он предлагал реальные меры по общему развитию ....а не деоражать людей за полунищих готовых на все. Ну вот если бы ваш сосед , живя на доходы от ворованного бензина периодически хвастался своим большим ружьем и демонcтрировал бы фотографии сделанные c ним в фотошопе , вы бы считали бы его адекватным и миролюбивым ?

Все комментарии (26)
Выбор читателей
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
© KM.RU, Петр Чайников
Ты где, национальная идея?...
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Штурм Зимнего дворца. Худ. Н.М. Кочергин. 1950 год.
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта novostipmr.com
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги
Сенатор Боб Менендес
Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии
Фото с сайта pixabay.com
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
Путин назначил нового главу компании «Роснано»
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
Миллер договорился с Кадыровым инвестировать ₽12 млрд в газификацию Чечни