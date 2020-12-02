НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года

18:06 2.12.2020

Согласно опубликованному докладу о реформировании «НАТО - 2030», Россия останется главной военной угрозой для безопасности и военным противником альянса до 2030 года.

«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.

В документе также упоминается Китай, который НАТО считает второй по масштабам военной угрозой.

«Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», - отмечается в документе.

На основании данного документа в 2021 году саммит НАТО должен принять новую Стратегическую концепцию альянса, сообщает ТАСС.

При этом в НАТО хотят сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании, но отмечают, что вести этот диалог намерены с «позиции силы и атлантического единства». Также планируется создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за сотрудничеством России и Китая.