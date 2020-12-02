НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года
Согласно опубликованному докладу о реформировании «НАТО - 2030», Россия останется главной военной угрозой для безопасности и военным противником альянса до 2030 года.
«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.
В документе также упоминается Китай, который НАТО считает второй по масштабам военной угрозой.
«Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», - отмечается в документе.
На основании данного документа в 2021 году саммит НАТО должен принять новую Стратегическую концепцию альянса, сообщает ТАСС.
При этом в НАТО хотят сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании, но отмечают, что вести этот диалог намерены с «позиции силы и атлантического единства». Также планируется создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за сотрудничеством России и Китая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нетрусливый, а напротив, просто изнываешь от собственной отчаянной дерзости.
с целью "защиты евросоюза от СССР", т.е., против СССР, потому что СССР не собирался нападать на Евросоюз.
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Знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде; в процессе объединения Германии с 1990 по 1991 гг. со стороны западных лидеров в адрес Горбачева и других советских официальных лиц поступила целая серия гарантий, касающихся вопросов безопасности Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы, опубликованные Архивом национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона. Оказалось ложью то обещание.
Предельно ясно, что цель НАТО - угрожать России. Это их цель и устремления. Ясно, что при этом заявляется, что именно Россия угрожает НАТО. Россия не угрожает, но России есть чем ответить на угрозы НАТО.
Почему Уркаина надеется вступить в НАТО? Что свойственно украинизму (тип мышления), - украинизм всегда стремиля к достижению якобы безопосности для себя чужими руками. Украинизм страстно желает втянуть НАТО в войну против России.
Что нацистского в НАТО? А есть ли нацизм в передачах Соловьева в отношении украинцев? Или в других ток-шоу? Украинцы это ж хохлы! Их надо .....
Тебя уничтожат,согласен? Самоубийца? Я - нет.
Не должно называть Россию угрозой. Если глава государства на фоне увядающих остатков экономики периодически то и дело ехидно расскзазывает о новых супер-пупер ракетах с демонстрацией соответсвующих мультфилмов. Если бы он рассказывал о планах поднять минимальную зарплату в России хотя бы до 500 долларов , что на западе за гранью нищеты , если бы он предлагал реальные меры по общему развитию ....а не деоражать людей за полунищих готовых на все. Ну вот если бы ваш сосед , живя на доходы от ворованного бензина периодически хвастался своим большим ружьем и демонcтрировал бы фотографии сделанные c ним в фотошопе , вы бы считали бы его адекватным и миролюбивым ?