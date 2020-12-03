Президент Молдавии анонсировала акцию протеста из-за урезания ее полномочий

Парламент Молдавии ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение было принято сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании.

Принятый закон предполагает, что парламент должен назначить директора службы и двух его заместителей, сообщает "Интерфакс".

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован за день до утверждения - 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.

Президент Молдавии анонсировала обращение оппозиционных депутатов в Конституционный суд и массовый митинг в Кишиневе 6 декабря.

"Если парламент идет против народа – этот парламент необходимо распустить. И мы выйдем, чтобы сказать им, что думает народ", - подчеркнула она.

Санду сказала, что участники предстоящей акции протеста выскажутся за отставку правительства и роспуск парламента..

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 03.12.2020, 23:36
    Гость: Новый президент Молдавии совсем другая

    У Додона было всегда такое лицо, как будто он только что с президентом России пообщался.

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