Президент Молдавии анонсировала акцию протеста из-за урезания ее полномочий
Парламент Молдавии ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение было принято сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте.
За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании.
Принятый закон предполагает, что парламент должен назначить директора службы и двух его заместителей, сообщает "Интерфакс".
Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован за день до утверждения - 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.
Президент Молдавии анонсировала обращение оппозиционных депутатов в Конституционный суд и массовый митинг в Кишиневе 6 декабря.
"Если парламент идет против народа – этот парламент необходимо распустить. И мы выйдем, чтобы сказать им, что думает народ", - подчеркнула она.
Санду сказала, что участники предстоящей акции протеста выскажутся за отставку правительства и роспуск парламента..
Комментарии читателей Оставить комментарий
Точно. Ни в одном глазу у неё. Ни совести, ни ума... Зомби.
в баню ты с ней не пойдешь?
рожа такая, шо давно гитлера не видели!
У Додона было всегда такое лицо, как будто он только что с президентом России пообщался.
Правильно и делают, что урезают. А то накосячит от ретивости и малоопытности.