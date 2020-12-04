Байден описал свой подход к отношениям с Россией

Фото с сайта twitter.com

Вероятный победитель президентской гонки в США Джо Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Москвой. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов», — сказал политик.

При этом он подверг критике подход администрации Дональда Трампа к Ирану и отметил, что Штаты не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие. «Они [иранцы] приближаются к возможности иметь достаточно материала для ядерного оружия. И есть проблемы с ракетами», — пояснил он.

По словам Байдена, действующему американскому лидеру Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию. Как отметил демократ, присутствие на инаугурации Трампа покажет мирную передачу власти между партиями. 

Выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов подсчитано, но официально результаты выборов пока не были объявлены. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Джо Байдена, он также считает себя победителем. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 16:50
    Гость: gvozd

    Вероятный победитель президентской гонки
    --
    вероятный будущий Зэк, по которому плачет зона за фальсификацию голосов на "выборах".. если суды в сша сумеют преодолеть свой животный страй перед израильским лобби и признать Очевидные нарушения и Вбросы..

  4. 04.12.2020, 16:06
    Гость: Время Ч.

    При твоих демократах только новые войны возникают на которых гибнут мирные жители, а Трамп за 4 года ни одной новой войны не развязал. Желаю Ирану поскорее сделать свои МБР, чтоб пиндосня отвалила от него и не совалась куда собака свой нос не совала. США единственная страна в мире , которая сбросила атомные бомбы на практически мирные города. Страна-агрессор, страна -фашист. Это у вас пиндосят надо отбирать все ядерные технологии.

  5. 04.12.2020, 15:20
    Гость: Аnton

    Главное,что при Байдене все будет проходить спокойнее и е будет никаких глупостей и трамповской болтовни ,а Америка при любом президенте ферст.

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