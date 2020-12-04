Байден описал свой подход к отношениям с Россией
Вероятный победитель президентской гонки в США Джо Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Москвой. Об этом он заявил в интервью CNN.
«Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов», — сказал политик.
При этом он подверг критике подход администрации Дональда Трампа к Ирану и отметил, что Штаты не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие. «Они [иранцы] приближаются к возможности иметь достаточно материала для ядерного оружия. И есть проблемы с ракетами», — пояснил он.
По словам Байдена, действующему американскому лидеру Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию. Как отметил демократ, присутствие на инаугурации Трампа покажет мирную передачу власти между партиями.
Выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов подсчитано, но официально результаты выборов пока не были объявлены. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Джо Байдена, он также считает себя победителем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вероятный победитель президентской гонки
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вероятный будущий Зэк, по которому плачет зона за фальсификацию голосов на "выборах".. если суды в сша сумеют преодолеть свой животный страй перед израильским лобби и признать Очевидные нарушения и Вбросы..
Ретивый старикан. Для нашей элиты чем от них хуже, тем всем нам лучше.
Биде.
При твоих демократах только новые войны возникают на которых гибнут мирные жители, а Трамп за 4 года ни одной новой войны не развязал. Желаю Ирану поскорее сделать свои МБР, чтоб пиндосня отвалила от него и не совалась куда собака свой нос не совала. США единственная страна в мире , которая сбросила атомные бомбы на практически мирные города. Страна-агрессор, страна -фашист. Это у вас пиндосят надо отбирать все ядерные технологии.
Главное,что при Байдене все будет проходить спокойнее и е будет никаких глупостей и трамповской болтовни ,а Америка при любом президенте ферст.