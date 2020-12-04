Байден описал свой подход к отношениям с Россией

13:25 4.12.2020

Вероятный победитель президентской гонки в США Джо Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Москвой. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов», — сказал политик.

При этом он подверг критике подход администрации Дональда Трампа к Ирану и отметил, что Штаты не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие. «Они [иранцы] приближаются к возможности иметь достаточно материала для ядерного оружия. И есть проблемы с ракетами», — пояснил он.

По словам Байдена, действующему американскому лидеру Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию. Как отметил демократ, присутствие на инаугурации Трампа покажет мирную передачу власти между партиями.

Выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов подсчитано, но официально результаты выборов пока не были объявлены. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Джо Байдена, он также считает себя победителем.