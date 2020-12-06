В США уроженцев Южных Курил признали японцами
В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — цитирует документ РБК.
По информации японской газеты Hokkaido Shimbun, требование, чтобы граждане, рожденные на Южных Курилах, указывали в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну нафиг
этот паспорт как сифилис - потом не избавишься
а вы в курсе что те кто не избавился и живет в сша чтобы поехать в гости в россию должны записываться на личный прием в посольсто россии и лететь туда хоть из монтаны чтобы подать документы на паспорт если тот просрочен. Визу в американский паспорт им из принципа не ставят
много но стыдятся в этом признаться
полно олигофренов в коментариях
сказано же при получении американской визы...
если не нравится то кто мешает потребовать американцам родившимся в Аляске, при получения российской визы, указывать место рождения Российская Империя
Сухари сушить. Если запасаться рисом и готовиться к войне боязно.
В России уроженцев Соединенных Штатов признали идиотами.