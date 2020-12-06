В США уроженцев Южных Курил признали японцами

В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — цитирует документ РБК.

По информации японской газеты Hokkaido Shimbun, требование, чтобы граждане, рожденные на Южных Курилах, указывали в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2020, 19:45
    Гость: Степан

    ну нафиг
    этот паспорт как сифилис - потом не избавишься
    а вы в курсе что те кто не избавился и живет в сша чтобы поехать в гости в россию должны записываться на личный прием в посольсто россии и лететь туда хоть из монтаны чтобы подать документы на паспорт если тот просрочен. Визу в американский паспорт им из принципа не ставят

  3. 06.12.2020, 19:28
    Гость: Степан

    полно олигофренов в коментариях
    сказано же при получении американской визы...
    если не нравится то кто мешает потребовать американцам родившимся в Аляске, при получения российской визы, указывать место рождения Российская Империя

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